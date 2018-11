Orham Pamuk, Carlos Fuentes y… ¿un robot? en la FIL Guadalajara 2018.

Marisol Iturríos, bookbloguer de Leamos un poco, en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos narra todos los momentos destacados del tercer día de la "Feria Internacional del Libro Guadalajara 2018".

Muchos eventos suceden en la FIL y a cada minuto, las largas filas se hacen desde las primeras horas, los salones donde se presentan libros y el Módulo de Firmas están atestados de gente. Pero no es para menos, un evento de primera que solo pasa una semana al año merece la pena. Hoy continuamos con la narración de los mejores momentos de la FIL 2018.

FIL Guadalajara 2018.

Inauguración del Salón Literario Carlos Fuentes

El día de ayer se inauguró el Salón Literario Carlos Fuentes, y este estuvo a cargo del Nobel 2006 Orhan Pamuk que nos continúa deleitando con su presencia, recordamos que el fin de semana presentó su libro La mujer del pelo rojo (Penguin Random House).

Pamuk nos contó como nacen sus ideas, se inspira en sus amigos, la gente que conoce, en su país, su infancia. Lamenta la situación política de Turquía y confiesa que sueña con una Turquía que cuente con una democracia consolidada.

Orhan Pamuk.

Pamuk fue inspirado por escritores Latinoamericanos

Habló también de escritores que lo inspiraron y recordó la primera vez que leyó a Carlos Fuentes con el libro La Muerte de Artemio Cruz (Penguin Books) traducida al inglés. Como su relación con la literatura clásica, islámica y mística cambiaron cuando leyó a Jorge Luis Borges y a Italo Calvino.

Silvia Lemus y Orhan Pamuk.

Hizo referencia a la manera tan maravillosa en que el boom literario latinoamericano cambió su manera de escribir y de ver el mundo, inspirado por los ya mencionados, Mario Vargas Llosa y García Márquez fueron muy importantes para el, ya que en ese tiempo se empezaba a establecer como escritor, en ese tiempo Pamuk dudaba que un joven pueblerino pudiera ser un gran escritor, por lo que el Boom Latinoamericano le hizo replantearse asimismo “puede haber un Boom literario musulmán, así como hubo un latinoamericano; que tienen ellos que no tenga yo”, eso lo ayudó a ser quien es hoy.

Claro que también aprecia las lecturas de Liev Tolstoi, Dostoievski, Thomas Mann y Marcel Proust, todos estos escritores los leyó una y otra vez aprendiendo de ellos la acrobacia de las letras, en especial Borges, Calvino y Vladimir Nabókov.

Habló de la tolerancia, la libertad de expresión mencionando que varios de sus amigos periodistas están presos debido a manifestar sus ideas y hablar de la situación política y económica en su Turquía.

“La literatura es mi religión”

Uno de los momentos mas emocionantes fue cuando al finalizar su discurso declaró: “Escribo porque tengo una necesidad nata de escribir, porque no puedo hacer trabajo normal como las personas, porque quiero leer libros como los que escribo; escribo porque estoy enojado con todo el mundo".

“Escribo porque me gusta estar encerrado todo el día, porque solamente puedo participar en la vida real cambiándola, porque quiero que otros sepan qué tipo de vida llevamos en Turquía, porque amo el olor a papel, pluma y tinta, porque creo en la literatura, en el arte de la novela más de lo que creo en cualquier otra cosa".

“Muchas veces me preguntan -Señor Pamuk ¿cuál es su religión?- Yo les contesto: -Mi religión es la literatura-”.

Escribo porque me gusta ser leído, escribo porque una vez que tengo una novela , un ensayo una página quiero terminarlos, escribo porque la gente espera que lo haga, escribo de hecho no para contar una historia, sino para componerla y hacer acrobacias con la ficción, escribo porque desearía escapar de mis sueños y solo así puedo llegar, escribo para ser feliz. El público no pudo mas que ovacionar de pie estas maravillosas palabras.

Acto seguido se realizó un dialogo con Jorge Volpi, para finalizar el evento de mas de una hora con la entrega por parte de Silvia Lemus, viuda de Fuentes, de la medalla Carlos Fuentes.

Homenaje a Carlos Fuentes

Celebrando el 90 aniversario del natalicio del escritor, intelectual y diplomático mexicano Carlos Fuentes Macías se le rindió un bien merecido homenaje el cual contó con la participación principal de Silvia Lemus, quien fuera su esposa por cuarenta años.

Lemus relató a los presentes como vivió el 15 de mayo de 2012, el día en que Fuentes falleció mientras tomaba la mano de su compañera de vida.

Homenaje a Carlos Fuentes.

“En el camino al hospital dentro del auto, me metí entre los dos respaldos y tenía su mano conmigo, le hablaba y le hablaba para que estuviera despierto, pero él iba con sus ojos cerrados. Estábamos cerca del hospital y vi cómo sus uñas estaban moradas, se lo dije al doctor y comenzó a manejar de prisa, metiéndose por las calles que podía, salió a Periférico y presionó el claxon como si fuese ambulancia”.

“Al llegar lo estaban esperando afuera con una camilla, y cuando entramos el doctor dijo que había que hacerle de todo, dividirlo, y ahí fue donde me inquietó. Por espacio de una hora le dieron masaje cardiaco y ya no volvió. Así se fue, entero; yo digo que se fue vivo, porque estaba estupendo, se veía muy bien… en fin…”

Es la primera vez que Silvia Lemus hace estas declaraciones, por lo que fue un momento muy emotivo. También hizo una breve semblanza de su vida, desde su infancia hasta sus últimos momentos. A Lemus se le unieron Jesús Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín y Sergio Ramírez, este último mencionó:

Homenaje a Carlos Fuentes.

“Era un personaje que no podía quedarse callado frente a los fenómenos contemporáneos de México, en general de América Latina y de relación de toda Latinoamérica con Estados Unidos”.

Ramírez recordó a Fuentes “como la imagen del intelectual que escucha a su entorno y habla en favor de un cambio, de esos cambios que América Latina sigue demandando”.

“Perteneció a la clase de escritores que se convierten en el intelectual que concibió Voltaire: el escritor preocupado por la vida pública, como lo fue José Saramago; escritores que no eran capaces de callarse”.

Llega a la FIL el "Robot Lector"

Como ya hemos mencionado en días anteriores, la FIL es un evento para toda la familia, y esto incluye por supuesto a los mas pequeños de la casa. Una de las cosas que mas causó curiosidad fue el Robot Lector. Se trata de un aparato tecnológico interactivo.

Robot Lector.

“Necesita tener un libro físicamente, tenerlo al frente, enseguida detecta la portada del libro, sin importar la posición y lo lee. Lo reconoce a través de una cámara que se encuentran en sus ojos, le picas su ala izquierda, reconoce el libro y comienza la lectura".

“Lee más de mil libros en español, más de cinco mil en inglés y más de 20 mil en chino, y lo interesante es que puede generar otros idiomas al ponerle, por ejemplo, un texto en inglés, ayudando a que el pequeño aprenda el idioma”, dijo a Notimex su vocera Taly Kempe.

Lee más de mil libros.

Con esta nueva herramienta, se busca educar y promover el gusto por la lectura entre los mas jóvenes, busca contrarrestar el efecto que han causado otras herramientas tecnológicas como tabletas electrónicas, consolas de videojuegos y celulares.

El pequeño robot, disponible en tiendas departamentales, tiene un precio de tres mil 950 pesos, utiliza la conexión Wi-Fi y no requiere de baterías, sino de un cargador de USB con un tiempo de vida de seis horas.

Actividades para hoy

Hoy en el Módulo de firmas estarán: John Katzenbach (Penguin Random House); También habrá una charla con Laura Restrepo; Concierto de José Manuel Neto, Galas de El Placer de la lectura donde participan Sergio Ramírez, Ida Vitale, Valerie Miles y Orhan Pamuk. Hay muchas actividades mas, puedes consultarlas en la página de la FIL.