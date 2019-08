Netflix es una compañía que ha permanecido a la vanguardia desde su comienzo hasta ahora que es una de las más grandes plataformas de video en el mundo, y los mensajes sociales que ahora señala son acordes a problemas actuales que constantemente vemos a través de diversas redes sociales, en donde se exhiben casos inhumanos que nos indignan.

Netflix y sus series con fuertes críticas sociales

Una de las primeras series de la que hablaremos es ‘La Casa de Papel’, en general tema crítico que se señala, es aquel que tiene que ver con los derechos humanos que prácticamente no existen durante un interrogatorio en un proceso de investigación, este asunto es una fuerte crítica hacia los casos que se han sabido mundialmente y que también aterrizan en lugares como los Estados Unidos.

La serie el ‘Yankee’, denuncia la corrupción a través de los gobiernos de Estados Unidos y México, que por medio de grandes sobornos multimillonarios, transportan la droga de un punto a otro y dan acceso a grandes corporaciones criminales, que terminan peleando por “la plaza” esto es lo que hace que surja disputas en ciertos territorios.

Por su parte la recién estrenada ‘Orange Is the New Black’, aterriza el delicado e inhumano problema que los migrantes centroamericanos y latinos viven en Estados Unidos, pues una de sus protagonistas cuenta a través de cada uno de los capítulos cómo es que tiene que vivir y ser deportada a un país que ella no conoce, puesto al no tener la ciudadanía debe de regresar a su país de origen del cual no conoce nada pues llegó a EU en brazos, cuando era un bebé.

Sin embargo una de las series más fuertes, y recientemente aclamada por la crítica es ‘Así Nos Ven’, esta serie de apenas cuatro capítulos, retrata un suceso de racismo de la vida real hacia la población afroamericana centrada en Nueva York en Estados Unidos, en donde por medio de la autoridad y de las injusticias, culpabilizan a cinco menores de edad que cumplirán una condena únicamente por caprichos de una juez de tener a quien señalar como culpables.

Sin duda Netflix aprovechó el espacio que tiene y que llega a cada rincón del mundo para poder señalar muchas de las injusticias que suceden principalmente en Estados Unidos, ya sea por la política de migración que actualmente defiende el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como las injusticias sociales y clasistas que existen tras la división de poder de partidos políticos.

Si algo tiene este medio de comunicación es que a través de las historias, ha podido despertar las mentes de las personas que se indignan al ver cada uno de estos casos, y después de cada uno de los estrenos los temas se vuelven tendencia y puntos de conversación que posteriormente se pueden volver temas de agenda nacional para la prensa y que en algún momento pueden cambiar la realidad de un país…

