Este fin de semana se estrenó la serie ‘Monarca’, un melodrama de 10 capítulos de 50 minutos más o menos cada uno y que fue producida por Salma Hayek, de ahí en fuera no hay mucho que contar de esta serie mexicana enfocada en el tequila y el poder de una empresa que surgió gracias a este alcohol tan nacional y popular, ¡Salud!.

Si bien ‘Monarca’ no fue lo mejor que he visto en Netflix en mucho tiempo, muchas personas han amado esta serie, y está bien, en gustos se rompen géneros dice el refrán y lo entiendo, pues más que una serie se acerca mucho más a ser una tele-serie, para los que no conocen el concepto, es la nueva forma en la cual empresas de entretenimiento adaptaron las telenovelas para hacer más atractivo su producto, como Televisa y su Fábrica de Sueños con ‘La Usurpadora’.

‘Monarca’ es un ‘Club de Cuervos’ pero sin comedia y sin final

La comparación que hago con Club de Cuervos es muy atrevida, pues es una de las mejores series que se han producido en el país, y que además compitió con Big Bang Theory en la mejor comedia en su segunda temporada, o sea, una verdadera joya protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño.

Una familia acaudalada, creadora de un imperio con base en un producto muy nacional que consume la clase trabajadora les ha dejado grandes negocios y dinero, además de asegurarles un emporio y poder coludido en actividades ilegales, además de tratos con el gobierno para lograr licitaciones, a esto se le suma la muerte de la cabeza de la familia, que da inició una batalla campal entre los hijos por la presidencia de la compañía, cosa que terminan mal pues los herederos se sabotean entre sí hasta arruinar todo lo que tenían, es entonces cuando se unen, para salvar de ellos mismos lo poco que queda de un depredador cercano a la familia… pues esta es la historia de Club de Cuervos ¿Les pareció conocida?.

Bueno, dejando de un lado que la historia podría ser Club de Cuervos del Tequila o La Casa de las Flores hoteleros, tenemos grandes actuaciones y otras no tanto, una historia tan trivial y que he visto mil veces con otros títulos y con algunos otros actores, fue tanta decepción la que sentí que se me volvió tan pesada la experiencia de verla, y eso no me sucede muy a menudo.

El final demasiado abierto de esta primer temporada nos da indicios de que podría haber una segunda, sin embargo las series por lo general en un cierre de temporada, dan conclusión a muchos puntos de la trama, Monarcas por su parte no lo hace de esa forma y su final solo abrió más nudos sin cerrar los que se hicieron en esta primera etapa de esta “novedosa” propuesta para la televisión de paga.

Sin duda, si usted quiere ver Monarca, hágalo, no me opondré, es más si usted es fan de las telenovelas la va a amar, pero si eres una persona más exigente con los programas que pagas para ver, déjeme decirle que estará en descontento por el tiempo que habrás perdido después de 10 episodios que no llegan a nada, por lo menos ya se acerca La Casa de Las Flores en su segunda y tan esperada nueva temporada que pinta para ser la mejor tele serie del año.