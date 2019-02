Mi marido tiene más familia gran final: entrevista a Patricio Castillo (Massimo Musi)

¿Cómo ha sido trabajar en el proyecto de ‘Mi marido tiene más familia’?

Para mí ha sido una experiencia linda y satisfactoria, Juan Osorio me dio un papel que ha sido maravilloso, le ha caído bien a todo el mundo. Formar parte de una producción que ha sido un parteaguas, en donde trabajo una gran cantidad de gente, el éxito obtenido en México y fuera del país, estoy muy feliz.

¿Cómo se sintió de participar en una tele-serie tan exitosa?

Fíjate que ya había tenido la oportunidad de realizar tele series en plataformas como Netflix, una de ellas fue Yago, una impresionante producción que no tuvo mucho éxito, no sé por qué y ‘La candidata’, que fue un proyecto en verdad muy exitoso también, creo que también es cuestión de suerte, ahora con Mi marido tiene más familia, me siento feliz como un perro con pulgas”.

¿Qué viene para Patricio Castillo?

Actualmente estoy trabajando en el teatro, formo parte del elenco de ‘Los mosqueteros del rey’, con un reparto de compañeros que admiro y que me admiran también, es una obra que tiene mucho éxito aquí en la Ciudad de México.

¿Piensan traer la gira al sur del país?

Si la gira llega a Mérida, naturalmente llegaremos a Cancún también, donde en lo personal tengo muchos amigos, a donde también mando saludos a esas tierras.

Usted que ha trabajado con Alfonso Cuarón ¿Qué opina de Roma?

Le deseo la mejor de las suertes, es un gran director y la producción de Roma formaron un gran equipo y es justo que les toque recibir un Oscar, la película me encanta, sé que no a todo el mundo le gustó pero en lo particular a mí sí.