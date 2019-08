Esta semana en particular hay muchas opciones en las carteleras de los cines, en donde existe una gran cantidad de horarios con cintas que valen la pena ver, es por eso que me decidí por una producción mexicana por dos razones, la primera es que tuve la fortuna de entrevistar a Fernando Rovzar, director de esta película, y el otro punto es que soy fan del trabajo de Mark Alazraki, que vimos con ‘La Balada de Hugo Sánchez’ y ‘Nosotros Los Nobles’, también es director.

Bueno como mencioné, esta semana en cartelera se encontrarán películas como, ‘Historias de miedo para contar en la oscuridad’, ‘Había una vez en Hollywood’, ‘La vida secreta de tus mascotas’, ‘Mi amigo enzo’, ‘Yesterday’ y desde luego ‘Mentada de Padre’ la cual decidí ver por encima de otros títulos que no he visto, y la gran sorpresa que me llevé es que en verdad me encantó, tanto que la recomiendo ampliamente.

‘Mentada de Padre’, la película mexicana que debes ver si o si

‘Mentada de Padre’, cuenta la historia de cuatro hermanos que se disputan la herencia de el emporio radiofónico más grande de México en 1940, esto a raíz de que el padre desea convertirlos en hombres y es esta idea de disputa será transmitida en vivo las 24 horas del día, o sea el primer reality show del mundo, o como se menciona en la cinta, el primer concurso de realidad radiofónica, como última voluntad.

¿Cuál es el género?... comedia por supuesto, una comedia de situación que te hace adoptar a los personajes de esta historia, ya que sus personalidades son las que encantan al público, además los grupos de radioescuchas son sin dudar otra delicia dentro de la película ya que hace una clara referencia a los influencer y sus seguidores, por supuesto una clara parodia y sátira de lo que vivimos en la actualidad, representado en un México de 1940.

‘Mentada de Padre’, la película mexicana que debes ver si o si

Quiero contarles que este magnífico guión es una obra original y de primera mano, puedo asegurarles que para dar con él, los directores recorrieron medio mundo, la cuestión fue que los también productores buscaron una historia original, sin embargo en el país sólo encontraron guiones refritos y churros creados para los mismos personajes de siempre para ser interpretados por los mismos actores de siempre. Al final recorrieron América Latina sin encontrar algún guión que les atrajera, fue en Reino Unido donde nació la historia del primer reality y fue adaptado a un México en la época del cine de oro, a color.

Las actuaciones son muy buenas, desde Héctor Suárez con su papel de Don Lauro que es cabeza de familia, déspota y poderoso, así como caprichoso hasta el personaje de Ximena Romo quien interpretó a la hermosa e inocente Rosa, cada actuación incluso la del Diablito que encantó con su humor tan peculiar que imprimió en su personaje de Iker y Mauricio Isaac con el personaje de Tadeo.

‘Mentada de Padre’, la película mexicana que debes ver si o si

Sin embargo fue Osvaldo Benavides, el mismo que besó a la lisiada en los 90, quien sorprendió con su papel del hermano mayor de la familia, Fausto, el personaje que sin duda se roba la película gracias a la interpretación de Osvaldo de una persona gay en los años 40, esta imagen tan divertida y ruin del personaje es la que hace amarlo y odiarlo al mismo tiempo.

Por cierto Frida Kahlo es un personaje recurrente, que le da mucho sabor a esta comedia que ha dado un salto muy grande y que si marca un antes y un después en el cine mexicano.

