Marisol Iturríos nos dice quienes son "los enemigos de los libros"

La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla sobre quienes son los enemigos de nuestros libros y como protegerlos de ellos.

A todos nos gusta tener nuestros libros en buen estado, si bien es cierto que no se pueden mantener eternamente como nuevos ya que los elementos ambientales los deterioran, cosa que notamos con el cambio de olor y color de sus hojas, pero si podemos evitar las tapas maltratadas y/o rotas, que se vayan despegando las hojas del lomo, la humedad, la aparición de plagas y mucho más.

Con esto no quiere decir que los libros durarán eternamente, repito, tienen un desgaste natural y debemos hacernos a la idea que el libro pasará, tarde o temprano, a ser polvo... Pero no necesariamente eso debe pasar mientras nosotros estamos en este mundo. Al final de cuentas, los libros que tenemos son una inversión y puede que queramos transmitirla a la siguiente generación.

Limpieza de libros.

La prevención en todos los aspectos de la vida es mejor que reparar el problema por lo que aquí están algunos tips para prevenir daños y el deterioro prematuro y anormal en los libros.

Polvo

Sabemos que no podemos prevenir la aparición del polvo, pero si podemos controlar el daño que hace, y bueno también es cuestión de higiene, el polvo transporta muchos agentes nocivos para la salud, pero como hablamos de libros, debo decir que el polvo transporta ácaros y huevos de insectos.

Esto lo podemos resolver haciendo limpiezas regulares a nuestras estanterías, basta con pasar un trapito húmedo (no mojado) con agua, o sea sin ninguna mezcla química, siguiendo la secuencia lógica: de arriba a abajo, y antes de volver a colocar los libros, verificar que este completamente seco. Nunca esta de más la aspiradora.

Otro problema con el polvo, es que cuando los acomodamos de manera vertical, el polvo suele alojarse en el canto de los libros. Para eso recomiendo usar un pincel o una brocha pequeña para retirarlo con cuidado, el plumero no lo recomiendo ya que "levanta" mucho polvo.

Ahora bien ¿cómo prevenir al máximo, que nuestros libros se llenen de polvo y facilitar así la limpieza? pues independientemente de hacer limpiezas regulares en nuestra estantería (una o dos veces al mes), es aquí donde les puedo dar un pequeño truco, pueden poner algún plástico transparente encima o las hojas de acetatos son perfectas para atraer el polvo.

O sea, que si no disponen de mucho tiempo (o ganas) de hacer limpiezas regulares, pueden realizar una limpieza profunda y posteriormente colocar los acetatos, se darán cuenta como reduce la suciedad.

Para limpiar las tapas, basta con pasar un trapito completamente seco y ya esta.

Sol, temperatura y humedad

Las estanterías de nuestros libros o bibliotecas deben ubicarse, preferentemente, en un lugar ventilado, con luz tenue y seco, pero no cerca de fuentes de calor ya que estas pueden resecar las hojas y el pegamento.

Claro que a muchos nos gusta ese olor a libro viejo el cual es provocado por la lignina, pero cuando detectemos este olor debemos procurar ventilar regularmente la habitación donde se encuentren los libros.

Si bien es cierto, la luz tenue ayuda a preservar nuestros libros, debemos evitar la luz directa del sol a toda costa, ya que como suele hacerlo con todas las cosas, hará que las hojas se degraden rápidamente, esto nuevamente se debe a la lignina y su proceso de oxidación.

Uno de los factores más peligroso para los libros es la humedad, ya que esta genera cambios químicos y físicos en los libros como manchas, deformaciones, hongos, lo cual es la mezcla perfecta para la aparición de plagas.

Plagas

La limpieza no solo sirve para quitar el polvo, sino para revisar que no haya huevecillos, arañas, termitas, hormigas, cucarachas ni ratones, a todos estos animales les encanta alimentarse o roer las hojas de los libros y esto no tiene nada que ver con la limpieza de su casa en general.

Insectos en libros.

Las plagas de insectos que atacan los libros son las que comen y/o viven en el papel y los materiales adicionales (pegamento, almidones o gelatinas). Están las carcomas y peor aun las termitas, que no solo acabará con nuestros libros, sino con los estantes. También están los gusanos de libros, los insectos que atacan el adhesivo como el escarabajo "galleta", los piojos de libros, por ejemplo, se alimentan de materia orgánica, o sea el moho que tenga el libro... Bueno podría seguir con los múltiples insectos y no acabo.

Insectos.

Si queremos evitar que esto pase debemos atender al almacenamiento de nuestros libros, si bien es cierto debemos evitar el sol directo, tampoco podemos exagerar y tenerlos a oscuras, y deben estar en un ambiente ventilado. Ya que los insectos se reproducen mas rápido bajo dos condiciones: calor y humedad, es por eso que no hay que tener los libros muy apretados, ni en habitaciones que estén encerradas todo el tiempo o con humedad ya que esto hace que los insectos sean mas y se reproduzcan mas rápido, aunado que facilita la aparición de moho. El hecho que no se limpie con regularidad las estanterías y libros del polvo y pelusas, también minimiza la posibilidad de tener problema de plagas ya que éstas les gusta la suciedad. Una buena limpieza mantendrá alejados a estos bichos.

Como ya dije antes, mas vale prevenir que lamentar, así que aquí vienen unas sencillas recomendaciones:

❥ Revisar regularmente en busca de plagas;

❥ Combatir la humedad;

❥ Mantener los libros y donde se almacenan limpios;

❥ Evitar el sol directo.

Si seguimos estos pasos, pueden estar seguros que sus libros se mantendrán libres de plagas, la prevención siempre será mas barata que el remedio. Pero si ya es demasiado tarde, espero estos consejos los ayuden, recuerden que llegará el punto en que, desgraciadamente, los libros no tengan remedio.