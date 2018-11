Marisol Iturríos nos dice "Toda la verdad"

La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla sobre el libro "Toda la Verdad" de la escritora Karen Cleveland.

La primera novela de la escritora Karen Cleveland, Toda la verdad, ha sido uno de los grandes éxitos de 2018. Y es que como muchos escritores, Cleveland mezcla experiencias propias con la ficción para crear un Best sellers. Antes de aventurarse a escribir esta novela, Karen trabajó como analista en la CIA durante ocho años en la lucha contra el terrorismo.

Durante su licencia de maternidad, Cleveland se aventuró a escribir su primer novela, algunos incluso creen que es la nueva Paula Hawkins. Su obra fue dada a conocer en la Feria del Libro de Londres y en menos de 24 horas ya había firmado contrato para que la novela saliera en más de 30 países.

“Me tomé una licencia por maternidad de un año después de que nació mi hijo mas pequeño. Tuve mucha suerte de tener ese tiempo y así darle una oportunidad a esa nueva carrera. Escribí la novela durante las siestas de mis hijos y después de acostarlos por la noche.”

Karen Cleveland.

Trama

El libro esta contado en primera persona por su protagonista, Vivian Miller, una analista contrainteligencia de la CIA, donde se encarga de destapar agentes secretos rusos en Estados Unidos.

Toda la verdad.

Vivian diseña un programa con el cual accede a la computadora de un “pez gordo” ruso, en ella se topa con una carpeta “AMIGOS”, con cinco fotografías, cuando Vivian abre la tercera foto, queda estupefacta, todo le da vueltas… mejor dicho: su vida ha dado una vuelta de 180° sin retorno. El rostro de la tercera foto es ¡tan familiar! y como no serlo cuando se trata de su esposo y padre de sus hijos.

El primer pensamiento es que debe tratarse de un error, pero pronto se da cuenta que no lo es y que ese hombre perfecto con el que ha estado compartiendo su vida es un perfecto desconocido, no sabía su ni verdadero nombre hasta ahora. Vivian hará un recuento de tantos pequeños y aislados detalles que unidos hacen tan evidente su descubrimiento, pero ¿qué hacer? ¿podrá entregar al padre de sus hijos? ¿buscará una explicación? ¿serle fiel al trabajo y al país o a su marido y familia? Estas y muchas otras preguntas son las que Vivian deberá ir respondiendo, sin morir en el intento.

John Grisham, comenta el libro de Karen Cleveland.

Puntos fuertes

La novela atrapa al lector desde la primera página, tal como lo dice la publicidad “no pararás hasta terminarlo” y puedo asegurarles que es cierto. La autora te describe detalladamente las sensaciones que vive la protagonista al percatarse que toda su vida es una farsa, es inevitable no ponernos en su lugar y preguntarnos ¿qué haríamos nosotros?, constantemente cambiaremos la respuesta a esta pregunta ya que por cada decisión hay una consecuencia.

"Tener acceso a información clasificada acarrea la responsabilidad de protegerla. Cuando trabajas con ella puedes ver cómo las filtraciones pueden poner en peligro la seguridad de nuestros soldados, de nuestras fuentes y del público"

Puntos fuertes de "Toda la verdad".

Nunca se termina de conocer a las personas

Como experta en desmantelar células antiterroristas, Cleveland afirma: “todos guardamos secretos, aunque no sean espías” y es que la historia que escribió “refleja cuantos mundos puedes averiguar que tiene una persona”.

Claro que sabiendo que la autora trabajó en la CIA, resulta difícil no preguntarnos si la historia esta basada en una historia real “empecé a salir con mi marido justo cuando comencé a trabajar para la CIA y como agente nueva muchas veces me advirtieron sobre la posibilidad que quieran acercarse a mí servicios secretos de otros países. Mi futuro marido parecía demasiado bueno para ser real y me acuerdo que se me pasó por la cabeza el pensamiento: ‘¿Y si fuera demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si no es quien dice ser?’ Afortunadamente es una persona estupenda, pero la idea se me quedó grabada en la mente.” Claro que como ex agente de la CIA, el manuscrito fue sometido a revisión para evitar revelar situaciones confidenciales

La mentira perfecta.

Este Thriller es uno de los imperdibles de 2018, pero debo advertir que antes de leerlo se aseguren de avisar a familiares y amigos que estarán incomunicados por voluntad propia, ya que la historia es adictiva y envolvente, en sus 448 páginas no faltaran la acción, intriga, giros inesperados, en pocas palabras leerán este libro sentados a la orilla del sofá.

Si son nuevos lectores y quieren aventurarse con esta novela, debo aclarar que el final no es auto conclusivo, eso quiere decir que no hay un “final” a la trama, sino que queda abierto a la imaginación del lector o posiblemente a una continuación, que les aseguro estaría encantada de leer.

Universal Pictures ha comprado los derechos para llevar la historia a la pantalla grande, donde la protagonista será caracterizada por Charlize Theron.

Buenas lecturas.

