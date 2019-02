Marisol Iturríos nos cuenta sobre la última novela de Jane Austen.

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte la reseña de la novela Persuasión de Jane Austen.

Todos sabemos que febrero es el amor y la amistad y para celebrarlo he decidido que este mes hablaremos de novelas románticas, ya sean clásicas, juveniles, incluso las que se mezclan con otros géneros. Y para inaugurar este maratón que mejor que empezar con una novela que hace suspirar, enamorarse y hasta derramar lágrimas. Estoy hablando de la última novela que la gran Jane Austen dejó terminada: Persuasión.

Todos conocemos a Jane Austen por haber escrito Orgullo y Prejuicio, su novela más famosa, pero aquellos que han leído más de una obra de la autora sabrá qué Persuasión es la favorita de la mayoría de los seguidores de la inglesa.

Trama

Anne Elliot es la segunda de tres hermanas, Elizabeth y Mary, hijas de Sir Walter Elliot y la difunta Lady Elliot, quien falleció hace 13 años. Sir Elliot es un hombre extremadamente vanidoso y despilfarra el dinero en banalidades haciendo caso omiso de las advertencias que gasta más de lo que se puede permitir, siempre a su lado se encuentra su hija predilecta Elizabeth quien ha heredado el mismo carácter vanidoso y altanero de su padre. Mary vive con su esposo en Uppercross, y Anne se encuentra en medio de todos, la única que vela por su seguridad es Lady Russell quien era entrañable amiga de su madre.

Sir Elliot acumula deudas que peligran su “buen nombre y reputación” ya que está a punto de perder la mansión de Kellynch Hall, pero gracias a una acertada intervención de Lady Russell decide alquilarla y mudarse a otra mansión menos ostentosa pero igual de elegante en el condado de Bath y poner en alquiler Kellynch. Al mismo tiempo Anne recibe una invitación de su hermana Mary para que pase una temporada en Uppercross.

La sorpresa de Anne es indescriptible cuando, casi recién llegada a Uppercross, coincide con el capitán Fredrick Wentworth. Anne y Fredrick tienen una historia en común que se traslada 8 años atrás, ellos se amaban profundamente, en ese entonces Wentworth no tenía el dinero suficiente para aspirar casarse con alguien como Anne Elliot, aun así pensó que su amor era mas fuerte y se lo propuso. Anne, siguiendo los consejos de Lady Russell, rechazó la propuesta, rompiendo el corazón de Fredrick. Este nuevo encuentro sirve para confirmarle a Anne que sigue amando al capitán tanto como la última vez que lo tuvo cerca y ni todos estos años sirvieron para minimizar este sentimiento, aunque todos esos años, al darse cuenta de haber perdido a su gran amor, había transformado a Anne de una chica dulce, recatada y fresca en una mujer apagada y consumida, sin brillo en su mirada.

“Habría sido imposible encontrar dos gustos más semejantes, dos sentimientos más armónicos, dos semblantes más amados. Y sin embargo, ahora eran dos extraños; no, incluso peor que extraños, porque los extraños pueden terminar conociéndose. Estaban distanciados para siempre.”

Junto a la historia de Anne y Fredick, que es la trama principal, hay algunas historias relacionadas con diferentes personajes de la novela, como las cuñadas de Mary o el primo de las hermanas Elliot, que le dan un poco más de interés a la novela.

Wentworth, lleno de resentimientos y dolor, deberá decidir si sigue con su vida o le da una nueva oportunidad al verdadero amor. Anne, una mujer de 27 años, que vive a la sombra de su padre y hermana mayor, sensible deberá tomar la decisión si seguir la línea que han trazado otros para ella o seguir su corazón.

Datos curiosos

A muchas personas en la actualidad no les agrada Orgullo y Prejuicio ya que habla de jovencitas en busca de marido; pero Persuasión es diferente, habla sobre las decisiones erróneas que tomamos, sus consecuencias y como tenemos que aprovechar las segundas oportunidades. También vemos una madurez en la prosa de la autora ya que al momento de escribir esta novela tenía 40 años, de hecho en 1816 cuando ya tenía casi finalizada la obra, Austen no podía esconder los síntomas de su enfermedad.

Persuasión fue una publicación póstuma en el libro The letters de Jane Austen, encontramos una correspondencia que mantuvo con su sobrina Fanny Knight que data del 13 de marzo de 1817 “‘La señorita Catherine’ se encuentra en el estante por el momento y no sé si alguna vez saldrá, pero tengo algo listo para publicación, que quizá podría aparecer en el transcurso de un año, es breve: más o menos de la extensión de ‘Catherine.'” Cuando menciona “La señorita Catherine” se refiere a otra obra publicada de manera póstuma La abadía de Northanger. Posiblemente su enfermedad y su situación financiera fueron motivos por los que no publicó esta novela en vida, aunque eso nunca lo sabremos.

Persuasión fue la primera novela de Jane Austen en traducirse al castellano, en 1919, trabajo hecho por Manuel Ortega y Gasset la cual sirvió de base para muchas de las traducciones que se publicaron de la novela en la primera mitad del siglo XX, en lugar del texto original en inglés. Cabe destacar que desgraciadamente, en la actualidad, muchas editoriales en su afán por modernizar el léxico, cometen errores importantísimos, no solo de edición sino tipográficos.

Persuasión ha pasado a formar parte de mis novelas favoritas, letras envueltas en melancolía que un lector con el mínimo de sensibilidad las hará propias, de tal modo que al llegar al final de la novela daremos un suspiro tan profundo que contendrá todas las emociones contenidas que nos atraparon desde las primeras páginas. Una novela que no pueden ni deben perderse.

Y si se lo preguntan, Persuasión no solo me hizo derramar varias lágrimas, sino es ese tipo de libros que te dejan una marca profunda e imborrable, esas que te traspasan el alma. Gracias Jane Austen, por llevarnos de la mano de Anne y compartir sentimientos tan intensos y hacernos creer en las segundas oportunidades.