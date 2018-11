Mafia policiaca de Cancún se resiste al cambio

Dirigentes de diversos sectores, tanto empresariales, turísticos, vecinales y comerciales, urgieron depurar los cuerpos policiacos municipales infectados por la corrupción, la obesidad, la mala preparación y el nulo apoyo en casos de emergencia, casi siempre motivados por la flojera de prestar un buen servicio.

Al respecto el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV), Jorge González Rubiera, reconoció que centenares de turistas son víctimas de la corrupción policiaca municipal, además de que no se encuentran en buena forma física y tampoco capacitados.

Te puede interesar: Lidera Mara Lezama diálogo con policías inconformes de Benito Juárez

Policía Municipal se revela.

Por su parte el presidente de la Asociación de Plazas Comerciales de Cancún, Eduardo Galaviz, se mostró insatisfecho de la vigilancia que se hace alrededor de esos centros comerciales, mismos que son atacados sistemáticamente por integrante de la delincuencia.

Galaviz Ibarra dijo que han gastado importantes sumas de dinero para prevenir esos delitos, sin embargo, reconoció que los cuerpos policiacos municipales no apoyan cuando se les requiere.

Por su parte, Eduardo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión del Congreso condenó los hechos:

“Este hecho es condenable, no es posible, no es admisible bajo ninguna circunstancia, que a los que el pueblo les paga para que nos cuide, estén más motivados, más envalentonados, en dirimir temas internos, en lugar de estar afuera cuidando a los benitojuarences. No hay justificación al respecto. No debe haber marcha atrás de parte de las autoridades”.

El Presidente de la Gran Comisión sostuvo que, como legisladores, respaldan las acciones del Secretario de Seguridad Pública, siempre y cuando se respete el derecho laboral y el derecho humano de los policías, sin embargo, añadió:

“Una vez respetado eso, quien no esté de acuerdo con las nuevas indicaciones o roles de trabajo que se necesitan para que en el estado haya paz y en el municipio de Benito Juárez haya paz y se acabe con esta ola de ejecuciones, no tiene nada que hacer en la corporación de seguridad pública. Con la seguridad pública no se juega, con la seguridad pública se acatan las decisiones y se combate frontalmente a la delincuencia organizada”.

Así opera la impunidad:

381 expedientes contra agentes hay abiertos por omisiones, deficiencias, fallas y acciones erráticas del año 2017.

118 expedientes contra agentes hay abiertos por omisiones, deficiencias, fallas y acciones erráticas del año 2018.

32 policías han sido baja por renuncia voluntaria en lo que va del 2018.

150 elementos no han cumplido con los exámenes de Control y Confianza.

Policía pesada.

De acuerdo a un sondeo, los ciudadanos perciben a la mayoría de los policías municipales con sobrepeso, sin la preparación adecuada y tampoco la prestancia y rapidez para acudir a una emergencia, además de que reprueban exámenes de Control de Confianza; en resumidas cuentas son flojos, gordos y sin preparación.

En total, un 73.6% de los Policías de Cancún no cumplen con los requisitos para el empleo y muchos incluso afirman están en nómina del crimen organizado, y son quienes se resisten al cambio, de ahí que es urgente una depuración a fondo.

Según datos, de los 3 mil 400 empleados que tiene la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, 73.6% padece de obesidad y sobrepeso, de acuerdo a un estudio realizado al interior de la dependencia.

La estadística indica que 37.1% de los trabajadores de la corporación sobrepasa en 30% el índice de masa corporal que deberían tener de acuerdo a su altura, peso y talla, hecho que los ubica en obesidad de sobrepeso primer grado.

El 26.2% presenta problemas de sobrepeso, 23.4% de obesidad en segundo grado y 13.1% obesidad tipo III o mórbida, reveló estudio presentado por la corporación.

Terror por las narcotienditas.

Policías iniciaron un paro de labores y echaron a empujones de la sede de la Policía Preventiva Municipal (PPM) al encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPT), Jesús Pérez Abarca.

Jesús Alberto Capella, calificó de muy grave la conducta de algunos elementos. Y es que el centenar de policías manifestó su rechazo a la orden de detectar narcotienditas, pero además le adjudicaron malos tratos y falta de equipo.

Tras el conflicto llegaron a la sede de la corporación el secretario del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, y en compañía de Pérez Abarca dialogó con inconformes en el patio central del inmueble.

Al no haber acuerdo, el jefe policiaco optó por acudir a su oficina, en el tercer nivel del inmueble, de donde fue sacado por los quejosos a empujones y conducido hasta la calle.

EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA, Presidente de la Gran Comisión del XV Legislatura

“Con la seguridad no se juega y en seguridad pública se acatan las decisiones y se combate frontalmente la delincuencia”

DARÍO FLOTA OCAMPO, Director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo

"300 mil turistas de EEUU deja- ron de visitar Cancún y la Riviera Maya durante 2017 y los primeros meses de 2018, afortunadamente en agosto y septiembre pasado, se tuvo un incremento de 1.6%, por eso es importante de preservar la seguridad pública ya que solo de agosto de 2017 a junio de 2018 se captaron 10 mil 800 MDD”

PEDRO PABLO ELIZONDO, Obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal