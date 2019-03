Love Death + Robots la nueva joya de Netflix para presumir

Balán con N

Este 15 de marzo se estrenó a través de la plataforma de streaming más usada del mundo, una serie que ha causado gran impacto entre sus usuarios, pues ha dejado a cada uno de ellos con un gran sabor de boca, se trata de una serie antológica que no escatimó en gastos, Love Death + Robots o en español Amor a la muerte y robots, es una obra de arte en cada uno de sus 18 capítulos.

Estos días también se estrenó una película protagonizada por Ben Affleck llamada ‘Triple frontera’, que cuenta la historia de soldados retirados que desean robarle a un narcotraficante millones de dólares en efectivo, esto en Latinoamérica, pues el objetivo no se logra y convierte en la película en una cinta innecesariamente larga y que también cuenta con varios huecos en el guión que simplemente hace que la película pase sin penas y sin glorias, sin embargo regresemos a lo que vinimos a esta columna de opinión.

La serie ‘Love Death + Robots’ es sin duda, un producto irrepetible y único, cada uno de sus episodios es una pieza de arte especial, inspeccionada en cada detalle del guión, la historia y por supuesto la animación ya que en cada uno de los capítulos se muestra una técnica diferente, tanto que cada historia se vuelve una experiencia visual increíble, además la producción, repito, que no escatimó en gastos, lo presume con la banda sonora que se apega a cada estilo de dirección de esta compilación de audiovisuales.

En muchos años no había visto tanta calidad en un solo producto, se me hace tan difícil poder señalar a un capítulo como el mejor, ya que si algunos pueden ser mejores en cuanto el uso del arte gráfico, las historias están a la altura de cualquier cortometraje que Pixar haya conseguido colocar en el mercado, e incluso mejor que muchos de los que han ganado un Oscar.

Uno de los puntos de los que hablaré obligatoriamente es sin duda que es una serie solo para adultos, si bien la forma de narración es correcta, este trabajo no guarda nada y no deja nada a la imaginación, si bien se pueden apreciar pechos desnudos, vaginas e incluso penes erectos, no se hace de una manera grotesca, sin embargo la violencia si es subida de tono y por ratos puede ser inapropiada incluso para los adolescentes por lo que recomiendo no sea exhibido frente a menores de edad y en especial a niños.

En mis post en las redes sociales comparé estos capítulos que van desde los seis minutos hasta los 18, con una serie muy popular que ha roto estructuras de narración y hasta formas de cómo contar historias, habló de Black Mirror, la serie antológica que ha hecho que miles de personas en todo el mundo tapen la cámara de sus computadoras portátiles por paranoia y si, tiene muchas coincidencias con ‘Love Death + Robots’, la principal es el sonido del intro que es prácticamente igual al del intro de la serie de Charlie Brooker.

Esta serie será tendencia por lo buena que es, si Netflix te ha sorprendido con Rick y Morty y Final Space, aprovecharás cada una de las historias al máximo, una nueva forma de hacer una serie animada sin usar personajes recurrentes, las mismas técnicas de animación y sin un tiempo en específico, una obra de arte tan libre y sin tapujos que te hará disfrutar tu día libre al máximo.

Twitter e Instagram: @BalanHerrera