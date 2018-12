Los mejores looks de Kate Middleton este 2018

4

Para verano y durante el torneo de Wimbledon, la Duquesa de Cambridge optó por un diseño en color amarillo de Dolce & Gabbana, con mangas de holanes y un largo por debajo de la rodilla. Para complementar un look tan vistoso, eligió llevar accesorios discretos; su Cartier Ballon Bleu en la muñeca izquierda, un delicado collar que no se había visto antes, con 3 dijes en oro y diamantes de la marca Asprey, unos aretes de la misma marca y un anillo amarillo, que aunque no se ha identificado, se le pudo ver también durante la boda de los Duques de Sussex.

Por último, la bolsa fue el modelo Miss Sicily de Dolce & Gabbana, los lentes de la marca Ray Ban, y los zapatos de Gianvito Rossi.