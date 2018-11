Los hombres más conflictivos del zodiaco

4

Vive en su mundo aparte y eso hace que a menudo parezca estar lejos de la realidad. Si algo no sale como quiere, Piscis tiende a reaccionar infantil y caprichoso. Muestra su inmadurez en la forma en que se desmorona cuando cree que está siendo rechazado o dejado atrás.



Eres muy sensible y eso es bueno siempre y cuando no afecte tu forma de actuar. Debe aceptar el hecho de que no a todos les gustará o priorizarán tus intereses.