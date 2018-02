Los 90 ´s son los nuevos 80´s… otra vez

Ha sido una gran semana para los espectáculos, sobre todo en el ámbito local, la ciudad había esperado mucho tiempo la reactivación de los shows en vivo, pues durante el final de diciembre y todo el mes de enero no hubo evento alguno, ahora hemos arrancado oficialmente la temporada de conciertos de la ciudad con el grupo Morat.

Cancún se ha vuelto un polo turístico muy importante, ahora no sólo ofrece al visitante, arena, sol y playa, ahora logramos destacar gracias a los eventos de gran calidad que se ofrecen en el destino durante once meses, este año promete ser aún mejor que el 2017 en cuestión de eventos, por ejemplo a estas alturas de 2018 hemos presenciado ya dos grandes conciertos como lo es 90’s Pop Tour y el del grupo Morat.

Tomando el tema de los noventa y aterrizando a la opinión crítica del día de hoy, analizaremos porque ahora todo lo noventero está de vuelta y causado una sensación al igual que hace veintitantos años atrás, nuevamente Fey y las JNS (Antes Jeans pero Paty Lu se quedó con el nombre debido a una discusión entre las chicas) arrancan suspiros de caballeros y hacen tendencia entre las mujeres y son idolatradas por la comunidad gay nuevamente.

A este paso no debemos sorprendernos cuando regresen los pantalones a la cintura, ropa ancha y tenis de un solo color, colores fuertes y brillantes en el cabello y una actitud rebelde pero popera, así medio ‘fresa’, eso ya está pasando.

Hace unos años los millenials crecimos con un bombardeo de la cultura de los 80, crecimos escuchando a Caifanes, Sosa Stereo, Enanitos Verdes y sentimos ser intelectuales por escuchar “buena música”, sin embargo el tiempo pasó y la generación noventera se volvió el poder adquisitivo de hoy, además de seguir siendo jóvenes relativamente, aparte los artistas que dominaron estas épocas ( 90 ) continuaron vigentes a principios de los dos miles por lo que generaciones más jóvenes los ubican perfectamente, ante esta situación más el factor nostalgia tenemos la clave del éxito de hoy.

Así es, todo lo que haya sonado en los 90 será un rotundo éxito a la hora de llenar un estadio, y lo digo con base en los conciertos a los que he asistido en Cancún ( 44 en 2017 ) y he visto como triunfan Café Tacvba, Ricardo Arjona, Únete a la Fiesta (Kabah, Moenia, Magneto, Mercurio y Sentidos Opuestos), Aleks Syntek, 90’s Pop Tour (OV7, Fey, JNS, Caló, MDO, el Círculo, The Sacados, Beto Cuevas, Irán Castillo) que tuvieron su momento de gloria en aquella década pero hoy brillan más fuerte que incluso los nuevos exponentes a quienes se les dificulta llenar o mejor dicho vender como en el caso de CD9 y Farruko.