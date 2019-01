Los 5 hábitos que te ayudarán a disfrutar de la vida, según Harvard

3

Dormir mejor

Algunos no le dan la importancia que merece, pero en realidad no dormir lo suficiente o no descansar aumenta los niveles de irritabilidad, el riesgo de sufrir obesidad, la presión arterial y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o la diabetes.

Así que lo mejor es establecer horarios para dormir y despertar, dormir de 7 a 9 horas diarias y alejarte de los aparatos electrónicos al menos una hora antes de acostarte. La yoga y la meditación te pueden ayudar.