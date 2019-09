Latin Grammys: ¿La caída del reggaetón y el regreso del pop?

Mucho se ha dicho sobre la polémica orquestada por Maluma a través de las redes sociales, en donde realizó un post en el cual se quejó como si se tratará de un capricho no cumplido, el no haber sido nominado en la edición 20 de los Latin Grammys, sin embargo no pasó ni siquiera una hora de su post cuando la gran mayoría de los usuarios de Twitter le habían hecho entender muchas cosas, entre otras que la falta de nominaciones tenía que ver directamente con la calidad de su producto.

Rápidamente este colombiano convocó a otros de sus compañeros cantantes alegando que el reggaetón fue discriminado e ignorado de esta edición de los Grammys Latinos, sin embargo este acto logró alborotar a sus fans, artistas desechados de la premiación y público que claramente no tendría por qué conocer las métricas de los jurados, sin embargo Maluma al parecer tampoco las conocía, pues sugirió que ha tenido hits y colaboraciones con Madonna, como si no supiera que esta premiación no es de popularidad.

Sebastian Yatra, debo señalar que fue nominado en la categoría de Mejor Álbum del Año por ‘Fantasía’, y por Canción del Año por ‘Un Año’ con Reik, pero a diferencia de lo que todos han creído, tanto el disco como el sencillo son totalmente pop, esto debido a que al Colombiano no le fue muy bien con su álbum ‘Mantra’, que está lleno de éxitos comerciales, pero no cumplía con los estándares requeridos para ser juzgado, es por eso que ahora presentó un material totalmente nuevo para ir por el premio, esta es la forma correcta de conseguir nominaciones y posibles premios en los Grammys y claro que hubo reggaetoneros nominados.

Bad Bunny, Farruko, Zion y Lennox, De La Ghetto, Manuel Turizo, Daddy Yankee, J Balvin y muchos reggaetoneros más fueron nominados en esta edición de los Latin Grammys, por lo cual se cae el berrinche de Maluma pues al parecer todo es tan personal que no contempló las menciones de sus compañeros y decidió llamar a su movimiento Sin Reggaetón No Hay Latin Grammys, cosa que Daddy Yankee respaldó innecesariamente.

Residente, es una de las personas que más Grammys ha ganado (27 entre americanos y latinos) junto con Juanes (26 hasta este momento, pero está nominado en esta edición) escribió un mensaje en donde dio a entender que el reggaetón no hace a los Grammys así como también no representa a toda la música de ‘Latinoamérica’.

J Balvin por su parte opinó de manera correcta y reafirmó que los Grammys no premian la popularidad, y que se necesita calidad para ser nominado, sin embargo pidió tener una categoría propia y que no se englobe junto al rap y otros géneros como música urbana, cosa que fue lo más sensato que un representante del perreo dijo hasta el momento.

Ha-Ash jamás han sido nominadas, y conocemos su calidad vocal y de composición, pero en otros temas... ¿esto significa el final del reggaetón? definitivamente NO pero como lo escribí desde el inicio de año, es el resurgimiento del pop, y Sebastián Yatra lo sabe.

Latin Grammys: ¿La caída del reggaetón y el regreso del pop?

