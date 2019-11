Estamos en la época en la cual las películas de terror son la mejor opción para pasar los días de asueto que nos dan gracias al festejo del Dia de Muertos, una época ideal para reunirnos en familia o mejor aún en pareja para espantarnos juntos, sin embargo a la hora de escoger una película o alguna serie de terror en verdad nos genera mucho estrés y podemos pasar horas tratando de encontrar la mejor opción sin embargo aquí te traigo una lista personalizada de películas y series que te pueden causar terror, estrés y desagrado.

Series:

De las series de terror hablemos de miedo de verdad, no aquellas que solo nos dan ansiedad o desesperación como es el caso de The Walking Dead, puesto que no va más allá del terror sino del género zombie, pero si quieren sentir terror les recomiendo American Horror Story, de Fox, sin embargo no todas las temporadas son buenas te recomiendo ampliamente la temporada 1 ‘Murder House’, la 2 ‘Asylum’, la temporada 3 ‘Coven’ y la temporada 4 ‘Freak Show’.

Otras series que les puede causar miedo a la modernidad o al futuro es sin duda ‘Black Mirror’ que toma aquello que nos fascina cómo la tecnología y lo convierte en algo que nos aterra, te recomiendo los capítulos ‘Toda tu historia’, ‘Oso Blanco’, ‘Blanca Navidad’, ‘Hombre Contra el Fuego’, ‘Odio Nacional’, ‘Crocodile’, ‘Metalhead’ y ‘Black Museum’.

Las películas o series que te harán sentir terror con garantía de al menos un grito

En lo personal de las nuevas series de Terror o del género terror no soy muy fan y debo decir que lejos de sentir terror me aburrieron, es el caso de Marianne y de Sabrina, Scream y otras que vuelcan por la comedia o el romance sin sentido, perdiendo la esencia del terror o el horror mismo.

Las películas o series que te harán sentir terror con garantía de al menos un grito

Películas:

Para las películas las cintas que buscan causar miedo por medio de demonios o monstruos enormes, muy pocas veces lo logran, aquello que es más simple y más real causa más miedo, como en las película ‘La bruja’, ‘El orfanato’, ‘Psicosis’ y ‘El Proyecto de la bruja de Blair’, sin embargo existen otras cintas mejor realizadas que no pierden la fuerza de causar miedo y son verdaderamente una joya del terror como ‘El Conjuro’, ‘Historias de miedo para contar en la oscuridad’, ‘Los otros’ y ‘Bird Box’.

Existen películas que por alguna u otra razón nos generan miedo, esto por la forma en la que se narra tal es el caso de ‘Fragmentado’, la primera trilogía de ‘Jurassic Park’, ‘El laberinto del fauno’, ‘El resplandor’, ‘Misery’, que causa de alguna forma miedo en extremo por la ansiedad que llegan a causar.

Las películas o series que te harán sentir terror con garantía de al menos un grito

También existen otras películas o documentales que inexplicablemente pueden causar terror, como sucedió con ‘Las Cintas de Ted Bundy’ o con películas que nadie puede terminar de ver sin luego sentir que está en peligro como ‘Saw’ o ‘Destino Final’, o algunas terribles y obscenas como ‘Una Película Serbia’, ‘Hostal’ o ‘El ciempiés humano’.

Estos son algunos de los títulos que puedes ver en este fin de semana paranormal.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos