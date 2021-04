Oración a San Miguel Arcángel para liberarnos del mal 2

Las 3 oraciones a San Miguel arcángel más poderosas

“¡Oh San Miguel Arcángel! príncipe celestial, que custodias y cuidas nuestras almas, que espantas el mal de nuestra vida, te ruego que mi libres de todo mal, y me protejas en todo momento, y que bajo tu amparo siempre esté al servicio de Dios, no me dejes caer en las tentaciones, y guíame en el camino de la fe divina.

Amén".