La sucesora de Karl Lagerfeld

¿Cómo eras cuando empezaste a trabajar con Karl Lagerfeld?



Mi abuelo y mi bisabuelo tenían una fábrica textil. Siempre me gustaron la ropa, el mobiliario... Cuando estudiaba, hice algunos desfiles con amigos con los tejidos que sobraban de la fábrica. Al principio, no sabía si quería dedicarme a la moda o al vestuario para cine. Colaboré en algunas películas y conocí a Karl a través de amigos de mis padres. No me daba completamente cuenta de quién era. En aquella época no estaba muy interesada en Chanel ni en las supermodelos. Me iban más marcas como Martine Sitbon.