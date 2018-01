La fórmula de La forma del agua, un éxito para nosotros los marginados

Este fin de semana iba caminando por la calle cuando de repente me encontré en una sala de cine con una cubeta de palomitas, unos artefactos de plástico, comida y mi mejor amiga, en efecto fuimos a ver La forma del agua, desde la semana pasada quise hablar de este tema pero no me atreví a emitir algún comentario sin previamente haberla visto. Tal vez otras personas pueden ver reseñas de reseñas y ‘crear’ contenido o hasta plagiar opiniones, pero este no es mi caso, así que decidí mirar la película para poder escribir al respecto y sobre todo entender el éxito de este film. Regresando a Guillermo, al ver ‘La forma del agua’ pude notar que ésta, es una película comercial que habla del amor. Profundizando aún más en el tema podemos encontrar la verdadera idea y por la cual tanta gente se identificó: los defectos.

Para empezar la película está ambientada en el año 1963 en el corazón de la guerra fría, cuando la sociedad era incapaz de aceptar a personas con discapacidad, de ‘color’, homosexuales y desde luego rusos, todos los personajes a excepción del híbrido tienen esta característica. Entonces encontramos a un grupo de inadaptados que han tratado toda la vida de vivir según las reglas que marcan la sociedad de aquella época y saben en carne propia lo que es el desprecio, por suerte, en la actualidad somos un poco más tolerantes y respondemos ante la discriminación que estos sufren, el genio Del Toro sabe cómo hacernos empáticos y conectar con alguno de ellos o con todos.

Los movimientos de cámara, el trabajo de fotografía y desde luego la caracterización y maquillaje son unas verdaderas obras de arte, un trabajo que no me cansaría de ver, el mexicano ha logrado ser uno de los mejores creadores de monstruos de nuestros tiempos, como claro ejemplo se encuentran Mimic 1997, Hellboy 2004 y el Laberinto del fauno 2006 (Mi película favorita del cineasta de donde usa varias referencias en esta cinta). Tal vez he visto varias veces cada una de sus películas que ésta en lo particular se me hizo demasiado predecible, estoy acostumbrado a que cada detalle, diálogo u objeto (Como una tiza por ejemplo) en las películas de Guillermo tenga una gran importancia, en ‘La forma del agua’ fácilmente pude acertar a cinco o a seis momentos que debieron ser una grata sorpresa pero las preví. Sin embargo la película debes verla para poder dar una opinión propia, sin embargo esta cinta quedó muy corta a mi parecer con El laberinto del Fauno, en donde en verdad el guionista juega con nuestros sentimientos y termina disparándonos al mismo tiempo en el que el capitán Vidal lo hace con Ofelia y nos deja pensando si en verdad lo que pasó fue producto de la imaginación de la pequeña por leer tantos libros de hadas o algo real.

Por cierto el reparto está de lujo, Sally Hawkins es Eliza Esposito, Octavia Spencer (“Cómete mi mierda” en Historias Cruzadas) es Zelda, y Doug Jones es el hombre anfibio (Él es el Fauno, el Hombre pálido y Abraham Sapien en el Laberinto del Fauno y Hellboy). Así que ya sabes puedes ver esta fantástica historia y dejar que te cautive con su artística forma de narración, o incluso usar mi columna como referencia, total el mismo Guillermo del Toro fue acusado de plagio por esta estupenda cinta, por cierto, consume productos locales.