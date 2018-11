“La belleza es una herida”, cuando ser hermosa también puede ser una maldición

La bookbloguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos, en su colaboración del día de hoy para Estilo y Vida, de laverdadnoticias.com nos comparte la reseña del libro de Eka Kurniawan, “La belleza es una herida”.



Normalmente cuando hablamos de libros cuyas historias se desarrollan en la Segunda Guerra Mundial, nos imaginamos una trama ambientada en Alemania, Auschwitz, Francia, Italia, incluso en Rusia, poco nos han enseñado de lo que pasó en el resto del mundo, en países que no tuvieron la atención de los medios ni de la gente, entre ellos se encuentra Indonesia, “La belleza es una herida” (Penguin Random House bajo el sello LUMEN).

Marco Histórico



Viajamos en el tiempo cuando Indonesia no existía, en su lugar teníamos la colonia holandesa: Las Indias Orientales Neerlandesas. Como todo país colonizado, los nativos eran más extranjeros que los holandeses, obligados a trabajar para los conquistadores produciendo los productos de su preferencia, mantener el lugar en la esfera social “que les corresponde”. El camino a ser un país libre e independiente estaba lejos de terminar.



Cuando por fin logran correr a los holandeses, no es por algún movimiento independentista, eran los japoneses ocupando su lugar. Ahora el papel de los hombres era ser enviados a la guerra para defender un país ajeno y las mujeres que no se iban a campos de trabajo, eran enviadas a burdeles para servir como prostitutas de los soldados. Al marcharse los japoneses, pasan por una purga comunista y finalmente viven un periodo dictatorial de 30 años bajo el régimen de Suharto.

Trama

Nos trasladamos a la imaginaria ciudad de Halimunda donde conocemos a Dewi Ayu, una hermosa mujer, mejor dicho: la más hermosa mujer de toda Halimunda, de descendencia holandesa y ciertas raíces indonesias, fue criada por sus abuelos y gozaba de una posición económica privilegiada, hasta que, a raíz de la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, es obligada junto con las jóvenes holandesas que quedaban, a "trabajar" como prostituta en el burdel de Mama Kalong. Como resultado de ese periodo, Dewi queda embarazada de su primer hija, Alamanda.



Con la retirada de los japoneses, Dewi Ayu no tiene otra opción que seguir prostituyéndose, es así como tiene tres hijas más, todas de padres distintos, algunos conocidos y otros no, todas heredan su belleza, incluso llegan a superarla. Sin embargo, tal parece que la estirpe de Dewi Ayu está maldita y entre más hermosas más desdichadas son, arrastran con ellas desamores y maldiciones generación tras generación; razón por la cual, en su cuarto embarazo, Dewi Ayu reza para que su hija nazca horrible, monstruosa y evitar así el sufrimiento que han padecido sus hermanas. Al nacer, los deseos de Dewi Ayu son cumplidos, pero esta muere a los doce días sin ver a su hija. Pero Dewi Ayu despertará después de 20 años de muerta, por fin romper con la maldición de su familia.

"Halimunda", Indonesia.



Puntos fuertes

A través de las páginas, vemos como las calles de Halimunda se tiñen de rojo y se convierten en fosas durante las ocupaciones, las marchas comunistas y la lucha por la independencia. No solo veremos historia, “La belleza es una herida”, nos adentra a los relatos y leyendas de este enigmático país de una manera cruda, Eka logra transmitirnos el ambiente que vivía su país en esos años, hay violencia, corrupción, pobreza, incestos, violaciones, espíritus y muertos que se levantan de sus tumbas.

Eka Kurniawan.



“La Belleza es una herida” ha sido comparada con “Cien años de soledad”, “Las mil y una noches” y “El ruido y la furia”, ante estas comparaciones, Kurniawan toma con tranquilidad estas comparaciones y opina que es “normal” que a los nuevos escritores se les compare con otros ya consagrados; tal como le pasó en su momento a García Márquez cuando ganó el Premio Nobel y era comparado con William Faulkner.



El título surgió después de terminar el libro, cuando leía en una revista la entrevista a una cantante “el periodista le preguntaba cómo se sentía siendo hermosa y ella contestaba que ser guapa no era tan bueno porque a veces cuando iba por la calle la gente la miraba como si estuviera llena de gusanos”.

Tuvieron que pasar trece años, desde su publicación en ser traducida al español y Eka Kurniawan, quien es considerado sucesor del escritor indonesio Pamoedya Ananta Toerya, ha manifestado su deseo en ser considerado por la Academia Sueca encargada de otorgar el Premio Nobel de Literatura y no solo eso "igual es el momento de que la Academia Sueca considere no solo Asia sino también África porque por lo general las listas están llenas de americanos y europeos".



Una historia cruda y de lenguaje fuerte que nos muestra parte de la historia de Indonesia, sus tradiciones y leyendas, éste clásico contemporáneo es una excelente opción para leer en noviembre.



Buenas lecturas.