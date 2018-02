Karla Souza sacude el medio #YoNoDenuncioPorque sacude al país

Se abrió la caja de cristal de Pandora de los medios de comunicación del país, y digo de cristal porque todos sabíamos de alguna forma u otra que es lo que implicaba estar en el medio siendo mujer pero nadie además de Kate del Castillo había hablado al respecto, fue Karla Souza quien dió paso a un momento fundamental al país.

Este lunes como todos saben Karla, La protagonista de las películas más taquilleras de los últimos años en nuestro país habló de un tema difícil de tratar, su violación, en entrevista con Carmen Aristegui dijo que esto ocurrió a inicios de su carrera y fue un director de cine con mucho poder en los medios.

El problema no fue la denuncia o que no le haya dado nombre a su agresor, está en su derecho, el principal problema fue el ataque de un grupo específico en las redes sociales, este grupo social casi nunca está de acuerdo pero en esta ocasión fue diferente, hablo de los hombres quienes cuestionaron a la víctima e incluso la culparon, “Si fue hace 12 años y no denunció hasta ahora es por algo raro” se escribía Twitter.

24 horas más tarde Paola Nuñez habló, después Stephanie Sigman a continuación Sofía Niño de Rivera, todas con una historia terrible de lo que han tenido que pasar en el medio, pero esto se ha convertido en un gigantesca bola de nieve en picada y no sólo para la gente de medios pues esto ha traspasado fronteras y vemos cómo las mujeres logran tener voz.

Ronnie❤ escribió en Twitter #YoNoDenuncioPorque “Es parte de mi familia y cuando pasó todo yo tenía 6 años y solo tengo un vago recuerdo de cuando me mandaba a enjuagar la boca después de hacerle sexo oral. Cómo esté hay en el time línea de la red social del pajarito miles de denuncias de mujeres que dan explicación al fenómeno de la no denuncia.

La fuerza de las mujeres unidas dan ejemplo de cómo la sociedad machista en la que vivimos ven con tanta normalidad cada acción injusta e inequitativa hacia las mujeres y en lugar de aceptar, corregir acciones y castigar a los culpables, decidimos cuestionar a las mujeres.

Una amiga en el medio me dijo, “he tratado de ver toda mi vida esos chiflidos y halagos como algo gracioso pero no lo es, ni una mujer les va agradecer el piropo o el chiflido en la calle”, esto es real ellas no necesitan tus ‘halagos’, ellas necesitan respeto, igualdad y justicia y Karla Souza ha dado pie a esto.