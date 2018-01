Juan Pablo Zurita, Top 10 Instagram 2018.

I can’t believe it’s been a full year since we walked our first runway. As always grateful & humbled by this opportunity . For this occasion I decided to rock the crown! Feeling like royalty . Excited to share what @dolcegabbana and I are planning this 2018 ⚡️ • VIVA MÉXICO ! ••• No puedo creer que sea un año desde la primera vez que caminamos en una pasarela. Agradecido y humilde por esta gran oportunidad. Esta vez decidí rockear la Corona! Es algo que siempre había querido hacer . Emocionado de compartirles los planes qué hay con @dolcegabbana para este 2018. ⚡️ • VIVA MEXICO!

