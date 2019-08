‘Historias de miedo’, la mejor película del género en años, ¡ve a verla!

Una de las grandes sorpresas agradables que vamos a encontrar en el cine este fin de semana en todo el país es ‘Historias de miedo para contar en la oscuridad’, para los amigos ‘Historias de miedo’ nada más, esta gran cinta es aterradora y llena de suspenso, si me preguntan si me agradó, les puedo asegurar que llenó mis expectativas que ninguna película del género habría logrado en mí desde ‘El Conjuro’, aquella producción que en el 2013 puso a todos a hablar del tema.

Pero vamos a explicarte cómo surge esta película... bueno resulta que en los años 80, surgió un libro de historias de terror que se tituló como la actual película, este primer libro cobró una popularidad impresionante que se convirtió en una saga muy popular en Estados Unidos, pues era una compilación de los mejores cuentos urbanos y que se contaban en las pijamadas y traumaron a muchos pequeños, la historia escrita por Alvin Schwartz y perfectamente ilustrada por Stephen Gammell, spoiler, llegó a mano de Guillermo del Toro.

¿De qué trata?

Cuenta la historia de un grupo de amigos encabezado por Stella, Auggie, Chuck que en noche de brujas deciden vengarse de un bravucón, sin embargo en esta historia se cruzan con Ramón y Ruth y en algún punto se encuentran en una casa embrujada en donde la protagonista toma un libro el cual cuenta historias que terminan con la muerte de el protagonista, sin embargo el miedo comienza cuando el libro redacta historias con sus nombres, y cada uno de ellos se enfrentarán a sus propios monstruos.

Guillermo del Toro, no es el director pero trabajó en el guión, con esto tenemos garantía del producto, además es uno de los productores de esta joya de cinta que la verdad me sorprendió en todos los aspectos a los que me pueda referir, esto debido también al director que en este caso se trató de André Overdal, quién imprimió el miedo justo en los lugares que se debía.

El reparto fue uno de los mejores y la mayoría de los actores y actrices son jóvenes que se han dejado dirigir de maravilla, Zoe Margaret Colletti hace a Stella, Michael Garza es Ramón Morales, Gabriel Rush es Auggie y Austin Zajur es el adorable Chuck, quien nos llevó a límite de nuestras emociones en la escena en la cual se aparece la mujer sonriente en la habitación roja, escena que consideró emblemática en el cine de hoy en adelante.

Los monstruos son lo mejor de esta película, ya que van apareciendo cronológicamente conforme los monstruos aparecen y si el espantapájaros de los trailers te pareció aterrador déjame decirte que el monstruo que busca su dedo es mucho más aterrador, sin embargo aquella mujer de sonrisa aterradora es quien se lleva la película a mi parecer, puesto que esa mirada y forma de moverse es merecedora de quedarse en tus peores pesadillas.

