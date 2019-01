Hechizo para enamorar a un hombre que no quiere compromisos

Es normal tenerle cierto miedo al compromiso, por eso es tan frecuente que tanto hombres como mujeres se enfoquen en buscar relaciones poco duraderas en las cuales no haya muchos sentimientos de por medio.

Sin embargo, si tú ya te has enamorado de un hombre que te dijo de buenas a primeras que no quería compromisos, no te preocupes, ¡Tenemos la solución!

El día de hoy te diremos cómo, a través de magia blanca, puedes lograr que ese hombre que tanto deseas caiga rendido a tus pies. Eso sí, no puedes obligarlo a sentir algo que simplemente no le nace, pero sí puedes atraerlo.

Con los 2 siguientes hechizos, lograrás que la otra persona te encuentre más atractiva y el deseo de tenerte a su lado sea tan irresistible que se olvide por completo de que no quería compromisos.

Y último punto, antes de pasar con el procedimiento… Sé realista. No esperes que una estrella de Hollywood, que ni siquiera conoces ni has visto en persona, llegue a tocar hasta tu puerta. Ahora sí, comencemos.

1 Hechizo #1 Ingredientes - 1 vela blanca - 1 jabón natural - Miel - 1 cuchara de metal Procedimiento 1. Enciende la vela blanca y colócala de frente a ti, mientras visualizas la manera en la que te gustaría que ese hombre llegue a tu vida. 2. Toma un baño para que las malas energías que absorbiste durante el día se vayan de tu vida, pero recuerda utilizar el jabón natural, uno de otro estilo no tendrá ningún efecto. 3. Después de bañarte, toma la cuchara y colócate un poco de miel desde el cuello hasta la punta de los pies. Mientras lo haces, imagina todas las cualidades que desearías que tuviera el hombre que tanto deseas, desde su aspecto físico hasta su actitud. 4. Ahora, lo que sigue es pronunciar el siguiente texto en voz alta: “Yo (tu nombre) soy hermosa, soy pura y perfecta. Yo (tu nombre) estoy aquí, atrayéndote hacia mí (el nombre del hombre). Eres la persona con quien quiero estar en este momento, y sé que también lo quieres, puedes notarlo. El universo hoy es cómplice para que tú y yo estemos juntos y estoy segura de que así será”. 5. Vuelve a bañarte con el jabón natural y retira toda la miel de tu cuerpo. 2 Hechizo #2 Ingredientes - 1 vela roja - 1 pañuelo verde oscuro - 1 Plato blanco de cerámica - 2 fotos de cuerpo completo (1 tuya y otra del chico que quieres atraer). Procedimiento 1. Coloca ambas fotos juntas, de forma vertical, sobre la mesa (o el lugar donde vayas a realizar el hechizo) Tu foto debe estar del lado derecho y la del hombre del lado izquierdo. 2. Coloca debajo el pañuelo verde y encima el plato de cerámica y la vela roja. 3. Enciende la vela durante 3 minutos y repite lo siguiente: “Así como en esta imagen, él y yo estamos juntos, así será a partir de hoy. Él no podrá evitarme, él se siente atraído hacia mi. A partir de hoy él está conmigo. Así sea”: 4. Apaga la vela y espera 21 minutos para volver a prenderla y repetir la frase anterior. (Este paso deberás repetirlo 3 veces) 5. Una vez terminadas las 3 veces, coloca todos los materiales en la gaveta de tu ropa interior. Usa el paño verde para envolver los demás materiales. Es recomendable que las fotos las coloques juntas, con las imágenes viéndose entre sí. Este hechizo puedes repetirlo 28 días después de haberlo realizado.