Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho: Su historia en Billboard

Billboard Top 25 Mejor Canción Latina: No. 6 Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, "DEL negociante"

Letra:

Dicen Que Soy Engreído Y Arrogante

No Soportan Verme

Puro Pa' Delante

Soy Honesto Y Trato De Portarme Bien

Con Mis Amistades Siempre Estoy Al 100

No Le Busquen Por Que Pueden

Encontrar...

También Me Se Portar Mal

Desde Plebe Me A Gustado La Aventura

Los Favores Yo Se Los Pido A San Judas

Tome Los Consejos Que Quise Tomar

Y Siempre Tome El Ejemplo De Mi Apá

Hoy Me Siento Fuerte Y Sumamente Rico...

Cuando Estoy Junto A Mis Hijos

Me Da Igual Si No Les Gustan Mis Tatuajes

No Me Importa Andar Quedando Bien Con Nadie

Me He Arriesgado Me Ha Tocado Ganar

Y En Las Cuentas Nada Me Ha Salido Mal

Y Es Que Así Somos Los Buenos Negociantes...

Yo Soy Angel Del Villar

(yo soy Angel del Villar)

Yo Soy Angel Del Villar

(yo soy Angel del Villar)

Yo Soy Angel Del Villar...

Mi Fortuna Son Mis Hijos Y Mis Padres

Un Abrazo Para Todos Mis Carnales

Fui El Rebelde Que Se Mancho De Pintura

Y En Las Calles También Me Las Vi Muy Duras

Nunca Me Voy A Olvidar De La Pobreza...

Que Deje Allá En Zacatecas...

Pa' Mi Colección Un Juguete Dorado

En Las Cachas Se Quedo El Karma Grabado

Asi Como También Me Grabe En La Piel

Cosas Importantes, En Mi Cuello DEL

Que Me Toquen "El Corrido Del Mentado"

Para Recordar a ARIEL!

Todos Estos Son Tus Logros Padre Mio

Yo Seguí Tus Pasos Desde El Rio Frío

Ahora Ami También Me Ha Tocado Enseñar

En La Vida Se Tiene Que Batallar

Me Retiro No Sin Antes Mencionarles

Yo Soy Angel Del Villar

(yo soy Angel del Villar)

Yo Soy Angel Del Villar

(yo soy Angel del Villar)

Yo Soy Angel Del Villar...