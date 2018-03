Facebook: ¿Cómo saber cuando tu pareja te es infiel?

2

Como en la aplicación de whatsapp, podemos eliminar algunos mensajes que ya no ocupemos o no sea de nuestro agrado, Facebook Messenger igual te otorga esa facilidad, la desventaja a comparación de whatsapp, es que aquí no podemos almacenar las conversaciones, si tu pareja tiene muy pocas conversaciones, cuidado o tiene pocos amigos, o algo esta escondiendo.