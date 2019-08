El trasero de Zac Efron lo único rescatable de “Ted Bundy: durmiendo con el enemigo”

Una de las películas que actualmente se encuentra en cartelera es ‘Ted Bundy: durmiendo con el enemigo’, el cual sinceramente debió ser ‘durmiendo en la sala de cine’, esta película es mala por varias cuestiones que noté, el reparto es muy bueno y el dato histórico del caso que le dio la vuelta al mundo pudo haber sido bien explotado, sin embargo no nos presentó algo digno de lo que se nos vendió en la propaganda de esta cinta.

La trama confusa es parte importante de esta historia y por lo cual la considero mala, si bien muchas personas no conocen la historia original, puede resultarles muy difícil de hilar al momento de comenzar a ver la cinta, pero a los que si conocemos los hechos, nos resulta algo caótico tratar de encontrar algo que nos indique la temporalidad, o sea en cual momento de su vida se encuentra, y muchos pensaran que para eso se titula el año en que transcurren los hechos, pero no, no sirve de mucho.

El reparto es uno de los mejores que he visto para una película, tantas estrellas juntas solo se ven en un cast de Marvel o de Tarantino, sin embargo la presencia de Lilly Collins “Hasta los huesos”, Kaya Scodelario “Skins”, (Si es Effy), Haley Joel Osment, el niño que dice “Veo gente muerta” en la película “Sexto sentido” y el amado Sheldon Cooper de “La Teoría del Big Bang”, y desde luego Zac Efron, no lo lograron, con tanto talento no pudieron crear una película que “brillara” tanto como la presencia de sus actores y actrices que al final resultó incluso contraproducente, pues se comió a la historia, y eso ya es difícil.

La innecesaria sobre explotación de Lily Collins es otra cosa que la verdad destruyó algo que pudo ser mejor, sabemos que la actriz es buenísima y que su escena final, cuando le confiesa Ted Bundy a su personaje que usó una sierra para matar a una de las chicas, es lo mejor, (también el trasero de Zac Efron, según miles de tuits) sin embargo, en el resto de la trama sale sobrando, es como cuando incluyeron a Jennifer Lawrence en la saga de X-Men y a su personaje secundario (Mystique) le dieron el protagónico, algo así más o menos...

El aburrido juicio, fue eso, un aburrido juicio que no ofreció nada más que una recreación, la actuación de Zac, no fue la gran cosa, movió los ojos como Ted en el video, pero no movió a los espectadores, un trabajo que le quedó grande, desde mi punto de vista dio un paso para atrás en su carrera, ¡tan bien que iba!.

“Netflix las cintas de Ted Bundy”, es el principal enemigo de este film, esto se debe a que su estreno hace unos meses llamó la atención, ya que mostraba cronológicamente los ataques y descripciones de los horribles asesinatos que había cometido, esto aunado a la narración en voz del propio Bundy, fue nombrada como una de las series o documentales más aterradores que hay en esta plataforma de streaming, tratar de crear romance en la película de Zac Efron fue lo peor.

