El secreto de Black Phanter es su preciado y maravilloso elenco

Black Panther es hoy por hoy la nueva joya de Marvel, una producción buena, con actores y actuaciones espectaculares para ser una cinta de superhéroes, llena de mensajes de aceptación, paz y el no uso de armas, además de darle un papel importante a las mujeres, no como en las demás cintas de Disney.

Es cierto, logró un espléndido segundo fin de semanas al recaudar 110 millones de dólares y desbancó a las películas que que se estrenaron en ese fin de semana, se ha vuelto un fenómeno mundial y todos hablan de Wakanda, incluso las redes sociales posicionaron a Black Panther como tendencia, pero ¿Por qué se volvió realmente un fenómeno y fue ciertamente alabado por los críticos en todo el mundo?

La respuesta la explicaré a continuación en varios puntos. El primero de ellos es sin duda su autonomía, no habló de la ciudad Wakanda, habló de la historia que se independizó totalmente del universo Marvel, no hizo uso de Ironman o de algún otro vengador en la película, la trama se centró en la ciudad, el control por la misma y no permitir una guerra, esto tomando en cuenta a sus protagonistas.

Aquí viene el punto dos, el reparto, tal vez muchos no ubiquen a la gran mayoría del cast pero tengo que decirles que es una de las mejores cosas que pudieron hacer es llevar a las estrellas de las series de televisión a la pantalla grande, como lo es el caso de Angela Bassett, la Reina Madre quien nos cautivó en American Horror Story desde el 2011 y Danai Gurira a quien conocimos en The Walking Death. Otra estrella de la tv es Letita Wrigth, la pequeña hermana menor.

No obstante tener a grandes actores y actrices en el reparto como lo es la mexicana Lupita Nyong’o, ganadora del Oscar a la mejor actriz por 12 años de esclavitud y a Forest Whitaker a quien vimos en Rogue One y El último rey de Escocia, da a la producción seguridad de una gran historia desde los primeros minutos de iniciado el film.

El protagonista Chedwick Bosemam y el antagonista Michael B. Jordan tuvieron que hacer un gran papel para no verse opacados por todo el maravilloso elenco, que jamás una película de acción hubiese tenido (incluyo a Los Vengadores), sin duda una acierto.

Los mensajes en la cinta fueron claros: inclusión, igualdad, empoderamiento de la mujer, respeto, paz y no a la guerra y al manejo de armas, aplaudo a esta producción el hecho de realizar una película al alcance de los más pequeños en la casa y decirles que todos somos iguales y que las mujeres merecen respeto, así también las tradiciones y creencias de todos.

Por último y para cerrar con broche de oro, está cinta no se pasó de cómica como todas las que nos han presentado hasta el momento, por fin vimos a un superhéroe con una historia con melodrama y actrices que son expertas en el género, Angela Basset, sin duda fue un gran adquisición para el universo de Marvel.