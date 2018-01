El mundo dice adiós a La cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan.

El mundo dice adios a La cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan.

La cantante de The Cranberries la banda irlandésa más representativa de la década de los 90´s, Dolores O’Riordan falleció este lunes de manera repentina según la televisión irlandesa.

Esta banda se presentó en el 2017 en Cancún después de cambiar las fechas en un par de ocaciones por el estado de salud de la cantante Dolores O’Riordan. El cambio de fechas obedeció a un problema en la espalda de la vocalista de The Cranberries. Esta presentación del pasado mes de febrero en Cancún fue de las últimas presentaciones de la banda Irlandesa.



The Cranberries nació en Irlanda entre 1989 y 1990 y fue en este año que Dolores O'Riordan se convirtió en vocalista de la banda. Comenzaron a grabar algunas canciones y a dar pequeños conciertos siendo teloneros de algunos artistas de Reino Unido como Mike Oldfield.

The Cranberries con su primer disco en 1993 “Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?”, con la inigualable voz de Dolores O’Riordan llegó al número uno en Reino Unido superando 40 millones de copias vendidas alrededor del mundo.



Dolores O’Riordan padecía de un desorden de bipolaridad el cual la llevó a enfrentar cargos criminales en el 2014 por un incidente de ira.

Estos son las mejores canciones de The Cranberries.