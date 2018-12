El look de último minuto perfecto para la fiesta de Año Nuevo

Ha llegado la última noche del año y simplemente no has encontrado el look perfecto para despedirlo. Conseguir regalos, hacer la lista del super, comprar los alimentos y probablemente mucho trabajo, han sido los principales obstáculos para salir de compras y conseguir algo lindo para ti, sin embargo, aún estás a tiempo de rescatar el look de la noche.

Pero claro, ni pensar en un vestidazo de fiesta que probablemente no volveremos a utilizar en un largo tiempo, así que tenemos que elegir algo versátil, elegante (por supuesto), de preferencia con las 3 b’s (Bueno, Bonito y Barato… por favor) y si no, pues de perdido con las 2 primeras y lo más importante, que lo podamos volver a usar.

Así que el día de hoy te compartimos 3 faldas de un mismo estilo, que no sólo te salvarán esta noche y te ayudarán a lucir increíble, sino que podrás utilizarlas incluso en la oficina.

Se trata de una minifalda negra (color súper versátil que va con todo), drapeada y que está presente en las colecciones de infinidad de firmas. Así que será muy simple encontrar un estilo igual o similar, pero lo mejor, es que combina con prácticamente cualquier prenda. ¡Así que en marcha!

1 Minifalda drapeada, de Zara. 2 Minifalda drapeada, de Saint Laurent. 3 Minifalda drapeada, de Brognano.