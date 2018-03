Desempleo los obliga a hacer malabares en calles de Mérida

Por las calles y avenidas de Mérida cada vez más se ven artistas callejeros, pues el desempleo obliga a estas personas que estudian arte o no terminaron sus estudios a exponer cada una de sus habilidades en las diferentes esquinas de esta ciudad.

Una de las artistas callejeras que dijo llamarse ‘Nina’, mencionó que realiza actos malabares en el crucero del ‘Cohete’, para poder pagar sus gastos diarios, además de que con el dinero que recibe de los automovilistas cubre la renta de su cuarto y paga sus clases de arte.

Originaria de Pachuca, Hidalgo, señaló que llegó a Yucatán para enamorarse de todo lo que constituye el Estado, incluso de un yucateco, quien también la apoya con sus gatos, aunque el desempleo y las ganas de superarse la orillaron a incursionar en el medio callejero.

Agregó que constantemente prepara rutinas con los aros para que los automovilistas no le digan que realiza lo mismo de siempre. ‘En este ambiente tienes que irte renovando, porque hay personas que siempre te ven porque es su paso, y siempre hay que tratar de impresionarlas’, dijo.

Por otro lado, Esteban Ricardo, mencionó que dejó Tabasco en busca de mejorar su situación económica, ya que en su lugar de origen no conseguía trabajo, lo que hizo que llegue a Yucatán a probar suerte, y aunque no tiene un empleo formal, no se muere de hambre.

Para ganarse el pan de cada día, mientras el semáforo permanece en rojo, el joven sube a su monociclo y realiza malabares con mazas, bastones, y esporádicamente utiliza el diábolo, antes de que el artefacto cambie a verde, lo cual provoca que la gente le de algunas monedas.

El entrevistado dijo que llegó a Mérida hace ya 15 años y ha hecho de esta actividad su modo de vida, siendo el cruce de la Avenida Quetzalcóatl y Universidad Pedagógica su oficina de trabajo durante toda la semana.

Así como ellos dos, hay decenas de artistas callejeros en las avenidas y calles de Mérida, sobre todo donde hay confluencia de tráfico, pues en menos de dos kilómetros se pudo observar a estos artistas en la ex Fuente Maya, en Plaza Oriente y otros cruces cercanos.

En la esquina de la calle 65 con UPN, los automovilistas pueden ver un gran espectáculo, ya que ahí trabaja un joven con varas luminosas, además de que convergen otros jóvenes con objetos a los que llaman ‘devil stick’, mazas y cariocas.