Una de las mujeres más famosas del espectáculo actual a escala global es Danna Paola, es una actriz, cantante e influencer que ha destacado y sobresalido en el medio desde que era casi un bebé, ahora ya que es una mujer hecha y derecha es un ícono de modas y líder de opinión que mueve masas y que es el ejemplo a seguir de su generación y de las generaciones venideras en las que ha encajado gracias a su reciente personaje de Lucrecia o Lu en “Élite”.

Ya que hablamos de Élite, podemos explicar que actualmente Netflix España descubrió el potencial que tiene esta mujer que con solo post pone a cualquiera a su pies, aquella mujer que con un mensaje puede pedir que despidan a alguien, que habla mal de una mujer, es entonces, es ahora la imagen más fuerte de la farándula en aquel país, donde la diosa latina es un éxito sin límites.

Danna Paola, tesoro nacional, está de regreso en su país

Sin embargo Danna Paola no solo actúa de colegiala fresa, también canta y siempre lo ha hecho y lo hace muy bien, es por eso que fue la protagonista de “Hoy No Me Puedo Levantar” el musical de México, y es verdad también fue Patito Feo y vendió miles de discos con sabor a chocolate de la abuelita y es quien dio voz a Rapunzel de Disney y Pixar, sin embargo esta mujer totalmente popera, nos impresionó este años con temas en un género llamado urbano.

‘Mala Fama’ es una de los temas que la colocó en el gusto de la audiencia internacional y la acercó aún más a este joven público que la adoptó como parte de su generación, ya con casi 100 millones de reproducciones en un tema de los favorito de este año, sin embargo con el estreno de ‘Oye Pablo’, podemos asegurar que tenemos a una digna representante del género por primera vez en el país.

Danna es una joya nacional que cada dos días es tendencia en cualquier red social e incluso se puede retomar una de sus fotos de pequeña, un video corto de alguna entrevista y esta intrépida chica y se volverá viral solo por ser ella, nadie la detesta, todos la aman y no es para menos, es una mujer completa que ha sabido llevar su carrera y que sabe luchar contra los estereotipos.

Danna Paola no tiene miedo de demostrar su amor por alguna de sus amigas, defiende a la comunidad LGBTIQ y además lucha por el respeto de los cuerpos de las personas, siendo ella una mujer que se ama, se acepta y siempre da ese mensaje a sus seguidores, ya está de nuevo en el país después de terminar de grabar Élite 3 y es hora de hablar de ella.

