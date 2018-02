Conoce las películas que ya no están en Netflix y no sabías

Ahora corres el riesgo de haberte perdido esas películas que pusiste en tu lista para ver después....

¿Te has dado cuenta cuánto tiempo pierdes explorando el catálogo de Netflix? muchas veces de tanto que estás viendo vas agregando a la lista todas las películas y series que quieres ver, pero por alguna razón no tienes tiempo para disfrutarlas... hasta que ya no están en Netflix y no lo sabes.

La historia de esto es muy simple, primero empiezas en la categoría de Comedias, porque cualquiera hora es buena para reírse, después pasas una tras otra película sin convencerte de ninguna.

Entonces piensas que seguramente encontrarás algo mejor para disfrutar y cambias de categoría, acción, y se repite la misma historia que cuando veías la sección de comedias.

Este proceso lo puedes hacer hasta cinco veces más en diferentes categorías hasta que te cansas y terminas por ver la nueva serie o película de Netflix para ver que tal está.

Este es un mal que a ti y todos les pasa; al ser un catálogo de cientos de películas la decisión de escoger una es sumamente difícil.

Hay buenos títulos pero su turno nunca llega y cuando, por fin llega el momento, la cinta ya no está...

Así te preguntamos ¿cuántas películas te perdiste por dejarlas para después? Nosotros te decimos cuáles.

Estas son las películas que ya no están en Netflix y no sabías: