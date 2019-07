¿Cómo poner a dieta a mi mascota?

La alimentación balanceada es importante en nuestras mascotas. Con una adecuada ingesta de comida y ejercicio, nuestros amigos tendrán un buen estado de salud y no sufrirán problemas con el sobrepeso. Desde temprana edad es importante que les proporcionemos los nutrientes indispensables para su correcto desarrollo.

De acuerdo con PETZONE, es común hoy en día encontrar mascotas con sobrepeso, especialmente las de raza grande, que son más propensas a desarrollar este problema. Las más pequeñas no sufren de igual modo, puesto que su metabolismo quema más rápido las calorías. De ahí que la alimentación para cada raza de perro o gato sea distinta.

En ciertos países la obesidad se ha convertido en la primera causa de problemas de salud en animales domésticos. Por ejemplo, en el Reino Unido más de la mitad de perros tienen sobrepeso. Por el mismo camino van gatos y hasta conejos. En tanto, en Estados Unidos el 54 % de los perros padecen sobrepeso, de acuerdo con datos de la Asociación para la Prevención de la Obesidad en Mascotas (Apop).

De acuerdo con veterinarios, hay distintas causas de la obesidad en mascotas, entre las principales tenemos al insuficiente ejercicio, demasiado alimento extra y, quizás el más preocupante, la falta de conocimiento del dueño sobre el peso ideal de un animal. Del problema se originan muchas enfermedades, como la diabetes, presión arterial alta, artritis, mal funcionamiento del los órganos, pelaje de baja calidad y dificultades con las digestión. Estas enfermedades reducen la esperanza de vida del can.

Apop sostiene que la obesidad es una enfermedad que mata a millones de mascotas de manera prematura. Además genera dolor y sufrimiento en las mascotas. Por último, el tratamiento para enfermedades ocasionadas por el sobrepeso cuesta millones de dólares a sus dueños cada año. Los gastos médicos muchas veces incluyen tratamientos dolorosos y operaciones.

Aunque los seres humanos tenemos muchas maneras de perder peso, para los animales no hay mucha información. No obstante, lo más recomendable es no excedernos en su alimentación, no exagerar en los “premios” que les damos entre cada comida, y sacarlos a pasear un tiempo prudente. A continuación te dejamos algunos tips sobre cómo ayudar a nuestras mascotas a mantenerse saludables:

1 Cuidar su alimentación No debemos olvidar que los animales no comen lo mismo que los seres humanos. Ellos no reciben los mismos nutrientes que una comida nos brinda. Por tanto, debemos cambiar sus hábitos alimenticios. Si nuestra mascota tiene kilos de más, necesita reducir el consumo de carbohidratos y grasas. Su dieta debe ser rica en proteínas para aumentar su masa muscular y disminuir la acumulación de lípidos. 2 Dosifica la alimentación Olvidemos la idea de que los perros deben comer tres veces al día como los seres humanos. Necesitamos establecer horarios de alimentación para controlar la ingestión de comida. Tampoco es recomendable llenar el comedero y dejar que el perro coma cuando quiera. Debemos ser nosotros quieres distribuyamos las tomas de comida en el día. El can puede sufrir una indigestión por comer demasiado de un solo golpe. 3 Adiós a las golosinas Debemos evitar darles golosinas. Así como descartamos la comida casera, los dulces aumentan la obesidad en las mascotas. Si hemos acostumbrado a nuestros canes a recibir un “premio”, podemos optar por una alternativa saludable, como palitos de zanahoria. 4 Más paseos y juegos Caminar es una actividad beneficiosa para dueño y mascota. Intentemos pasar más tiempo con nuestra mascota en el exterior. Al principio puede ser difícil y es probable que los perros con sobrepeso tengan problemas respiratorios. Debemos llevar agua siempre y aumentar los periodos de paseo poco a poco. De la misma forma, debemos buscar juegos como saltar o jugar en el agua para que quemen más calorías. Siempre hay que tener en cuenta su edad y raza. No debemos exigirles demasiado.