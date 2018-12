Cómo conquistar a tu crush según su signo del zodiaco

6

Virgo

Analítico, trabajador, inteligente, confiable, duro, crítico y exigente. Atrae su atención con un poco de contacto visual.

Citas: Algo tranquilo, aislado y con poco ruido será perfecto, pero pon atención en planear cada detalle.

En una relación: No esperes alguien meloso, Virgo no es sentimental, pero eso no quiere decir que no sea feliz a tu lado.