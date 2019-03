¿Cómo celebrar el Día de San Patricio?

7

- Si te interesa la música irlandesa tradicional, puedes buscar a grupos como: The Chieftains, The Dubliners y Planxty and Clannad.

- También existen músicos irlandeses dentro del mundo del rock y el pop, como: U2, Van Morrison, Thin Lizzy y The Cranberries.

- También puedes buscar listas de reproducción con los instrumentos irlandeses tradicionales como: la flauta tin whistle, el arpa, el violín o la gaita irlandesa.

