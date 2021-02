Comidas más raras del mundo

Aprovechando las culturas, el Haggis de Escocia es considerado como una comida nacional, pues cada 25 de Enero se prepara para conmemorar al poeta Burns, este riquísimo platillo es preparado con: corazón, hígado y pulmones de una oveja agregando cebolla, avena, especias y caldo, todo envuelto en el propio estómago del animal. De igual manera se recita el poema Address to a Haggis.

Fair fa’ your honest, sonsie face, Great chieftain o’ the puddin-race! Aboon them a’ ye tak your place…