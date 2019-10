Benito Molina regresará esta semana al programa MasterChef México La Revancha y todo sus seguidores están felices, sino me creen pueden verificar el Twitter, en donde la pérdida del favorito de la temporada, el buen Pastor o “Dulzura ranchera”, fue opacada por la noticia de que el chef Benito Molina regresaría en el capítulo 13, esto en los avances que se pasan al término del programa, obviamente la tendencia nacional en ese momento se dirigió y concentró en su totalidad en el chef de los famosos bigotes.

Ahora les hablaré de las teorías y especulaciones que he recolectado en redes sociales respecto al programa de cocina tan popular que es Masterchef, pero centrando mi análisis en el Chef Benito Molina, recuerden que son especulaciones y no tiene nada que ver con la realidad.

Chef Benito, Todos los rumores y las teorías que envuelven MasterChef México

Una de las fuertes teorías es que Willi fue expulsado a decisión de los productores como forma de castigo a Benito Molina, y aunque sonaría muy extraño, podría ser real, ya que recordemos que en el capítulo nueve que fue en donde Molina dejó de asistir al programa pasó lo inesperado y entonces fue el momento en que el “protegido” dejó la cocina más visitada de México para siempre, también recordemos que en ese episodio el concursante se encontraba muy nervioso.

Willi trabaja actualmente en el restaurante Manzanilla en Ensenada que es propiedad de Benito y Solange, además este joven inició su carrera profesional en la cocina apenas se retiró de MasterChef México temporada 4.

Otra teoría que casi, casi se volvió una predicción fue la que surgió debido a un pleitazo que se vivió en redes sociales en donde el Chef Benito le escribió de todo a José Ramón Castillo, el chocolatero más famoso del país, y es que uno y el otro se tiraron y se dieron con todo, incluso se burlaron de sus métodos y de sus resultados, sin embargo después de eso Molina desapareció de las grabaciones, y fue un mes después que vimos los estragos de esta pelea.

De este conflicto no sabemos si Benito fue suspendido o él se retiró como parte de sus rabietas para castigar a la producción, real no, lo cierto es que desde sus partida la audiencia ha disminuido, pues al parecer José Ramón no termina de encajar con el programa en sí.

De estas teorías podremos comprobar este domingo si Benito regresó y ganó esta batalla de egos, esto debido a que su probable salida tendría que ver directamente con el tiempo en televisión que le daban a él en comparación con el chocolatero, mismo que también crítico en una publicación en la que señaló que las ediciones en MasterChef le daban prioridad a las personas nuevas, esto estaba muy claro, es por eso que este domingo aparentemente lo veremos más tiempo en pantalla.

Para finalizar esta columna de opinión, el chef Benito vendría más filoso que antes , y es que después de hacer de las suyas en la temporada adulta número cuatro, prometió no ser malo, sin embargo en los primeros capítulos había un cambio a un ser bondadoso, sin embargo el chef enojado y fúrico es el que vende más y no me extrañaría que le devolvieran el protagonismo si regresará como es en realidad y pusiera las cosas en orden.

