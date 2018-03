Checa esta guía básica sobre la influenza y como prevenirla

2

Acudir a la unidad de salud para que el médico le realice un diagnóstico clínico, en caso de ser positivo, sólo el médico deberá indicar la administración de medicamentos antivirales para el tratamiento de la influenza.

No automedicarse, porque pueden aminorarse y retrasarse la aparición de los síntomas y dificultar el diagnóstico. Los antibióticos no combaten el virus. Los antigripales esconden los síntomas. Al no estar enfermo y tomar antivirales, se genera resistencia, es decir, no harán efecto cuando el cuerpo lo necesite. Por eso, sólo tendrán que ser prescritos médicamente.