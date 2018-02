Carnaval y Medio Tiempo, las decepciones de la semana

Durante mucho tiempo el Carnaval Cancún era prácticamente una marca potencial de atracción de turistas nacionales y extranjeros. Pero esto se acabó hace un par de años cuando se privatizó el mismo y se optó por ceder la organización de la fiesta a unos cuantos en vez de venderles el concepto a una marca como Superior, Sol o Coca Cola, quienes tienen mucha experiencia en este rubro.

Podría pensarse que darle el carnaval a una empresa era una mala idea, pero fueron durante estos carnavales que se vivió el momento más sólido de Cancún, con carros alegóricos que desfilaban por horas, cada uno con su comparsa, espectáculos realmente impresionantes con temáticas bien marcadas y desde luego grandes artistas del momento que ofrecieron un concierto gratuito, pero esto se acabó y vemos el desinterés de las autoridades actuales tanto para la ciudadanía como para los turistas extranjeros.

Apenas el año pasado logró salir de las regiones, a donde prácticamente nadie quería ir por motivos de inseguridad, después regresó al parque de las Palapas en donde se realizaron eventos previos al carnaval y donde la población asistió gustosa.

Ahora la fiesta se volvió a fundir en otra región de la ciudad, tal vez no es la 227, pero sigue siendo una región, como si la ciudad no tuviera espacios céntricos donde albergar esta celebración, sin embargo se realizan carreras del sector privado cada cierto tiempo y ahí no les importa cerrar la avenida Bonampack por varios días.

Para hablar de temas más agradables podríamos hacerlo del superbolwl y del tan esperado show de medio tiempo que prometió ser “como nunca antes visto” y en efecto lo cumplió, fue el espectáculo de esta índole más aburrida de la historia desde 1992 en la que el concepto se volvió tal y como lo conocemos hoy día y de hecho fue Gloria Estefan quien volvió un Carnaval al entrar en su carro alegórico (Como los que se extinguieron en Cancún) y puso a bailar a toda la gente que se encontraba en el estadio de Miami, Florida.

Si hacemos un análisis desde el inicio fue de mal en peor, su entrada fue aburrida, si hacemos comparaciones en retrospectiva, Gaga se aventó del techo, Katty Perry entró en un león de 12 metros, Madonna en un carruaje de oro, The Balck Eyed Peas de una Plataforma del cielo y Justin Timberlake llegó de un acceso común y corriente.

No hubo invitados vivos, y aun siendo la proyección de Prince no pudo conectar con el público, tan serio fue el asunto que un joven ignoró al exintegrante de Nsync, durante la presentación más sintonizada del planeta.

Esta semana prometía darnos espectacularidad, sin embargo nos regaló un carnaval muerto y un show de medio tiempo desastroso, sin duda hay gente que podría hacer un mejor trabajo, pero siguen confiando en las mismas personas de siempre.