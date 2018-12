Bolsos para complementar tu look de Año Nuevo y que podrás utilizar durante todo el año

1

Detalles especiales

Como complementos de tu outfit de noche, podrás llevar zapatos y bolsos en tonos neutros que te permitan combinarlos en un futuro. Los colores más versátiles son los marrones y los negros.

Para lucir diferente y no terminar con un look aburrido, te recomendamos que busques diseños con alguna característica que sobresalga, de esta forma, aún cuando los combines con básicos del día a día, no pasarán desapercibidos.