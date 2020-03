¿Recuerdan que les dije que ‘Yo Perreo Sola’ de Bad Bunny sería el boom del álbum YHLQSMDLG?, Después de haberla escuchado cuando salió el álbum, naturalmente identifiqué que sería una canción muy poderosa, tanto por sus arreglos como por el contenido en la letra, además del contexto que estamos viviendo en este 2020.

Bad Bunny vuelve a romper los estereotipos y demuestra que ahora sin disquera y manejando solo su carrera, es un artista que defiende las causas, vestido de mujer canta ‘Yo Perreo Sola’ un hit de reggaetón feminista, si bien no es el primer artista que se ha transformado en mujer para interpretar un tema y tampoco ha sido el primero que canta un reggaetón feminista (Ivy Queen y ‘Yo quiero bailar’), es el primero en el género más misógino en hacerlo, siendo el reggaetón la música más escuchada en el mundo.

Bad Bunny se pronuncia feminista con 'Yo Perreo Sola'

Así es, tiene muchos detractores, pero ¿qué gran artista no los ha tenido en cada época?, Freddie Mercury y Queen eran considerados inmorales en los 80’s con ‘I Want To Break Free’, hoy son leyenda, Madonna puso en su video a un Cristo negro en ‘Like A Prayer’ y todos perdieron la cabeza, recientemente Lady Gaga y su ‘Alejandro’ que homosexualizó a la iglesia…

Bad Bunny, tan amado y envidiado como las playas de Tulum

En fin, tener críticos es un proceso sano para crear a una leyenda y Bad Bunny después de derrocar a un Gobernador en su natal Puerto Rico, destrozar la masculinidad, defender a las mujeres trans en un show norteamericano y ahora protagonizar un video caracterizado como mujer en tiempos donde ser un macho con poder, mujeres y lujos es el estereotipo perfecto de éxito en la industria musical.

"Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola"

Cabe aclarar que lo más interesante de este video, aparte de ver una producción de calidad, fueron las frases contundentes en las paredes de las locaciones, en una decía ‘Las mujeres mandan’ en otra ‘Ni una menos’ al final de la canción una leyenda que dice ‘Si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola’, cosas que marcarán la diferencia para la nueva generación, la cual le sigue los pasos y él se ha vuelto un claro ejemplo de lo que es la tolerancia, aceptación y respeto.

Bad Bunny es sin duda el artista de la década, latino y cantando en español, con un show en el medio tiempo del Super Bowl, seguido por todos los centennials y ahora los millennials, es señores, un artista completo. Vengan las críticas.

