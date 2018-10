Angela Ponce y su dura pasarela por la inclusión

Aman series como 'Sense8' y 'Elite' pero les causa un odio infinito saber que una mujer transexual concursará en Miss Universo por primera vez, en pleno 2018 aplaudimos tríos en la televisión para adolescentes y se nos hace un error del mismo infierno que una persona que se identificó como mujer desde el nacimiento concurse en un certamen internacional.

Jamás olvidaré el día que entrevisté a una amiga que es transgénero y que aprecio bastante (si estas leyendo esto, sabes que te apoyo y te admiro por lo fuerte que eres) que me contó que prefería no salir de su casa, no asistir a reuniones o lugares públicos porque la habían corrido en dos ocasiones en diferentes restaurantes de Playa del Carmen, al darse cuenta de su condición.

"Ya estaba en la mesa y el mesero se había acercado para ofrecerme la carta, después regresó y me dijo que no me podía atender y que era mejor que me retirara", ante la vergüenza esta mujer ha decidido vivir encerrada, miedo al rechazo que triste situación.

Angela Ponce ha sido atacada por mucha gente, Miss Colombia por ejemplo, Lupita Jones, una amiga que ha concursado en certámenes locales, las amigas en común de mi mejor amiga en un post y la variante recae en ellas, mujeres, creo que para empezar no deberían preocuparse por defender un certamen que desde siempre se ha encargado de cosificar a las mujeres y tampoco creer que la comunidad LGBTTI quiere apoderarse de esta franquicia de Trump.

Yo veo a una mujer que nació en el cuerpo de un hombre y que ahora, ya como una mujer, quiere concursar, negarlo suena tan retrógrada como negarle el voto a las mujeres, pero eso pasó, sería como creer que los afroamericanos no son personas, y eso desgraciadamente también pasó, negarle el poder concursar a una mujer trans a estas alturas de la vida sería como decir que los latinos somos gente de segunda, pero eso que creer también pasó y el principal promotor de esta campaña irónicamente es el mismo fundador de este certamen.

Leí comentarios y argumentos que me sorprendían, cosas como que "Una mujer es aquella que puede dar hijos" y me pregunto y las mujeres que infortunadamente son estériles o aquellas que están ligadas de las trompas de falopio porque así lo han decidido, ¿no son mujeres?.

Lo de Lupita Jones no me sorprende, aún en estos tiempos sigue usando la vieja escuela para "crear" a una mexicana perfecta para ganar el título y no lo ha logrado, Ximena se preparó con otras personas y vean el resultado, todo evoluciona y no podemos estancarnos y creer tampoco que es esta situación una pelea de géneros porque es estúpido pensarlo, es sólo aceptación, tolerancia y educación con valores.

Bienvenida la libertad de opinión pero bienvenida sea la humanidad y el respeto, México es el segundo lugar en América, sólo después de Brasil en transfeminicidio, cuanta intolerancia y cuanto odio hacia un sector que es tan marginado que el proceso de cambio de identidad se realiza sólo en la capital del país y si no hay posibilidades de tramitar estos papeleos no se puede acceder a un trabajo, a servicios médicos, decía mi amiga, "O tienes una estética o te vuelves prostituta y allí corres el riesgo de morir".

Marginadas por las autoridades, por la propia comunidad LGBTTI, que terminan siendo verdugos con sus comentarios hirientes, marginadas también por las leyes, por la iglesia y ahora por las mujeres... Ángela Ponce tienes mi apoyo, llega hasta donde tengas que llegar.