Alfonso León recomienda activarte con "El Poder de las Velas".

Le damos la bienvenida al maestro espiritual, motivador, coach, conferencista internacional y master en Feng Shui, Alfonso León, el Arquitecto de Sueños en su primera colaboración para la sección Estilo y Vida de laverdadnoticias.com, en donde nos comparte en esta ocasión todo sobre "El Poder de las Velas".

Las velas en antaño tenían una gran importancia ya que eran la única forma de alejar la oscuridad de la noche. En vista a esto se comenzaron a relacionar con la meditación como un medio de entrar en contacto con lo divino. Ellas conectan al encenderse sutilmente los elementales: tierra, aire, fuego y agua, en vista de que pasa de su forma sólida a liquido por medio de la llama. Su brillo ilumina el camino a las animas e incluso tiene el poder de elevar las peticiones o deseos al cielo.

Cómo símbolo manifiesta la conexión entre el plano astral y el plano terrestre ya que mantiene el fuego, el elemental más yang, en armonía con el liquido en que se convierte la cera derretida, el agua que es la fuerza más yin. Ella es una alegoría a la conexión que existe entre la tierra y el cielo, al equilibrio que existe entre ambos planos. La vela es una antena receptora de energía universal que nos permite centrar la fuerza del universo para nuestros propósitos.

El poder de la flama de una vela.

Cuando la uses para algún tipo de ceremonia debes encenderla con una cerilla o alguna ramilla de romero u otra planta ceremonial. Preferiblemente debes dejar que ésta se consuma sola, sobre todo en consagraciones de amor, dinero o prendas preciosas como amuletos. Sí decides apagarla usa un apagador de velas de metal o algún envase pequeño de metal o cristal te servirá. No debes soplarla porque esto genera interferencia en tus peticiones, tampoco uses tus dedos porque irrumpes violentamente la conexión que has generado. Generalmente las personas no se percatan de cuan importante es un cirio para consagrar, por eso es relevante que al trabajar con sirios se entienda que lo primordial es tener mucho respeto por la energía que este mueve.

Estos sirios se pueden usar de muchas formas y con diferentes objetivos

Al colocar una vela blanca, por ejemplo, en el centro de tu hogar produces equilibrio y armonía para todo el Chi que se mueve en esa casa, mientras que al situar dos velas rojas en el Suroeste o en la habitación principal consagras el amor y la pasión entre la pareja. También puedes usar velas azul cielo en tu baño si te estás haciendo una exfoliación con sal marina o limpieza energética de cualquier otro tipo para permitirte entrar en un estado de relajación. Dependiendo de tu ánimo o lo que deseas puedes usarlas de diferentes colores a la hora de hacer yoga o meditación Zen. Dentro de tu hogar, en las labores cotidianas también puedes encender algún cirio para agilizar y purificar la energía.

¿Que activa cada color en una vela?

Las velas existen en muchísimos colores y con cada uno de ellos puedes activar diferentes deseos. Cuando quieras realizar un ritual presta gran atención a la información que te brindo a continuación:

Activa con el color verde la prosperidad.

Amarilla: Dinero, devoción, abundancia, buena suerte.

Anaranjada: Concentración, claridad mental

Azul: Paz, armonía, bondad.

Azul Oscuro: Depresión espiritual.

Blanco: Descanso, comunión, pureza y espiritualidad. Sirve para un altar.

Celeste: Paz, entendimiento, paciencia.

Dorada: Negocio, poder espiritual.

Moradas: Concreción y soluciones.

Marrón: Amistad.

Roja: Amor, pasión, dominio, fuerza, deseo sexual.

Rosada: Armonía, dulzura, amor sublime.

Verde: Dinero, negocio, prosperidad.

Violeta: Espiritualidad, meditación, calma, transformaciones, transmutación.

Plata o Gris: Dinero (petición). Purificación de todos nuestros defectos.

Cuando un cirio está apagado es menos poderoso que encendido, pero sigue conteniendo la fuerza del color que lo domina. Así que toma muy en cuenta en esto cuando vayas a decorar con velas, es importante que respetes el ciclo constructivo de los elementos. Decora tu casa en equilibrio.