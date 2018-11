Que tu mascota viaje contigo en el avión.

Definitivamente no concibo que mi hijo perruno viaje junto con las maletas, porque se que es nervioso, se sentirá ansioso, pensará que no lo amamos, mil pensamientos vienen a mi mente cuando de volar con mi hijo perruno se refiere, esto me motiva a investigar todo lo que se necesita para que mi “Akrut” vuele conmigo.

Varios consejos que te servirán para volar con tus peludos

Investigar si la aerolínea permite volar con mascotas

Lo primero que tienes que hacer es elegir una compañía que acepte volar con perros y gatos. Si la aerolínea acepta mascotas (cada vez son más las compañías aéreas que las aceptan), ten en cuenta que la compra del boleto para viajar con tu “hijo peludo” puede requerir más tiempo que la compra de un boleto normal, generalmente porque requiere la aprobación de instancias superiores.

Prepara el viaje con tiempo

La planificación anticipada es un factor clave a la hora de viajar con mascotas en el avión: Debes de comprar el boleto con anticipación pues en la cabina solo pueden volar dos mascotas; también se debe tener preparada toda la documentación que necesita “el peludito” para viajar contigo.

Prepáralo para su vuelo

Aprovecha la anticipación para acostumbrar a tu perro a viajar contigo (el gato es prácticamente imposible entrenarlo de esta forma), haz que se sienta seguro cuando está de viaje. Primero hazlo con el trasportín abierto, luego cerrado, y después en el coche, con ruidos y movimiento. De esta manera, cuando esté en el avión, estará más tranquilo y podrás disfrutar del vuelo.

Comer y beber poco antes de vuelo

Antes de viajar con tu mascota en avión, no conviene que esta coma o beba en exceso. Muchas aerolíneas recomiendan que el animal ayune al menos dos horas antes de comenzar el viaje, para que así no le den ganas durante el viaje. Recuerda que en el avión no podrás llevar al perro al baño, ni al gato a sus piedras.

Elige una jaula adecuada

Una de las cosas más importantes para viajar con mascotas en un avión, es elegir una jaula adecuada. La más adecuada para volar con un perro o con un gato es aquella que garantiza el máximo de comodidad a tu mascota y, a la vez que cumpla las normas de la aerolínea que vas a utilizar.

Cuando decidas en qué aerolínea volar, investiga los requerimientos con respecto a su jaula, pues cada compañía aérea tiene sus propias restricciones y suelen ser muy específicas y siempre muy escrupulosas con que todo se cumpla al pie de la letra.